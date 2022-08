«No es momento de hacerse el distraído»: Guillermo Moreno y Rubén Ledesma presentaron el Plan Económico Peronista

El secretario del SEOCA y presidente de la CoPeBo, Julio Rubén Ledesma; el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno; y el secretario de SOIVA, Horacio Valdez, presentaron en San Justo el “Plan Económico Peronista”.

El proyecto contiene “50 medidas que busca dar una respuesta adecuada a todos los problemas económicos argentinos”.

Con un importante acto en el salón de ceremonias, Ledesma manifestó que “no es el momento de hacernos los distraídos” y convocó a “participar en la construcción de este proyecto económico”.

“Debemos salir a convencer que la única salida, no una alternativa, es este Plan Económico Peronista porque los tiempos más felices fueron y serán peronistas “, manifestó, a la vez que convocó a “la unidad de los argentinos”.

“Nuestra obligación macro que es la que vamos asumir es crear puestos de trabajo, reconstruir la patria, reconstruir la República Argentina, volver a ser el granero del mundo y recuperar todos los espacios perdidos”, sostuvo.

📣 Moreno en La Matanza



👉 @morenoparalavic presenta su plan Económico Peronista junto a @RubenLedesmaOK y Horacio Valdez en la sede de @PrensaSeoca en San Justo.



👉 Gran convocatoria. Y expectativas por un armado que empieza a caminar por el conurbano. pic.twitter.com/32emIPKI9I — Leandro Alba (@leanalba) August 5, 2022

Por otra parte destacó la figura de Guillermo Moreno cuando estaba al frente de la Secretaría de Comercio Interior. “Cuando hubo que golpear la mesa, golpeó, pero se respetaron los acuerdos. Hace falta hombres con convicciones” expresó.

Previamente en conferencia de prensa, Ledesma manifestó que el plan se resume en tres frases, independencia económica, justicia social y soberanía política. “Si se aplica esto las cosas van a salir bien. Este plan económico de Moreno tiene un olor terrible a peronismo”, exclamó.

Por su parte el titular de SOIVA manifestó que “el Gobierno se terminó” ya que En vez de disfrutar esas políticas del peronismo la tenemos que estar defendiendo, dar testimonios que la historia del peronismo no es ésta”.

“Entonces hay que poner una alternativa, porque la de derecha ya falló y la centro izquierda socialdemócrata como se dice el presidente de la nación, también falló”, dijo.

“Nosotros tenemos intacto en nuestra cabeza lo que es el peronismo, por eso tuvimos la grandeza de juntarnos. Por eso llegó la hora de juntarnos con economistas, empresarios de Pymes que no llegan a fin de mes, no pueden producir, no tienen crédito, y juntamos a la militancia y llevamos adelante este plan económico peronista”, sintetizó.

El cierre estuvo a cargo de Moreno, quien explicó que en este contexto se busca “construir un plan económico para un gobierno peronista con funcionarios peronistas” y que “se lo viene a plantear desde la economía”.

“Necesitamos hacer una economía peronista en la Argentina para que sirva de ejemplo para todos los pueblos del mundo”, expuso, y agregó que debe realizarse “partiendo de los principios de la justicia, el amor, la solidaridad. Esos principios traídos a la administración de la cosa pública se llama economía peronista”.

Estamos presentando el Plan Económico Peronista en #LaMatanza junto a @morenoparalavic y el secretario Gral de SOIVA, Horacio Valdez. pic.twitter.com/o1v3tWeB3P — Ruben Ledesma (@RubenLedesmaOK) August 5, 2022

Por otra parte, instó que la CGT maneje el 51% de las acciones de YPF, que fue una medida que en su momento le había propuesto a Galuccio y a Kicillof pero, dijo, fracasó “porque no defendieron los intereses de la patria”.

“Nosotros los peronistas dijimos pongan a YPF en manos de la CGT porque le das un poder de negociación. Démosle el 51 por ciento de esas acciones al movimiento obrero organizado y les aseguro que nunca más va a faltar un litro de gasoil y cuando ustedes llenen un tanque para ir a Mar del Plata no van a tener que sacarlo en crédito “, dijo Moreno.

En la conferencia de prensa, el exsecretario de Comercio manifestó: «Nos juntamos porque la patria lo merece, porque el peronismo lo merece, porque vamos a hacer un trasvasamiento generacional en su medida armoniosamente pero primero vamos a definir la Argentina que queremos dentro de un modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción y después nos vamos a ir con la satisfacción de haberlo cumplido».