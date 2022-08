Nicolás Del Caño: «Anuncian tarifazos y en Moreno ya hay familias que tienen que elegir entre tener luz y comer»

El diputado del PTS Frente de Izquierda Unidad Nicolás del Caño participó este fin de semana de recorridas en las localidades bonaerenses de Moreno, Merlo, La Matanza y José C. Paz, donde dialogó con vecinos, trabajadores y estudiantes sobre la crisis actual.

El excandidato presidencial denunció que “los anuncios de Massa reafirman y profundizan el camino del ajuste que acordó el gobierno con el FMI, por eso todos los sectores de poder festejan su llegada como superministro. Pero también demuestran el fracaso del gobierno del Frente de Todos, que terminó beneficiando a los bancos mientras trabajadores y jubilados están cada vez peor».

Y cuestionó: “¿quién dice que el único camino es el ajuste contra el pueblo trabajador? Cristina Fernandez, Sergio Massa y Alberto Fernandez eligieron este camino, por eso los aplauden los poderosos. Recordemos que los bancos privados ganaron 500 millones por día en los últimos 12 meses. Ahí están los que tienen que pagar la crisis y no un jubilado que cobra una miseria».

✋🏼 Asamblea en #Moreno junto a @NicolasdelCano y @ericaseit.



Frente a la crisis en curso las y los trabajadores se organizan por una salida a favor de las mayorías ✊🏽



👉🏼 Sumate vos también a las asambleas en todo el país pic.twitter.com/KnEbYXtOMq — PTS (@PTSarg) August 6, 2022

Del Caño se refirió en particular a los tarifazos anunciados y denunció que «el Gobierno busca plantear con estas medidas que las familias tendrán que elegir entre necesidades básicas en función de ´no derrochar´».

«¿Sabrán que en distritos como Moreno o José C. Paz hay miles de vecinos que no sólo no tienen servicios elementales como cloacas sino que tener luz es un privilegio? Para poder tener energía eléctrica las y los vecinos acceden con un medidor que se recarga como el celular, y cuando se acaba el crédito muchos tienen que elegir entre tener luz o comer. Esa es la realidad que viven millones de familias, que sumado a la falta de condiciones dignas de vivienda y a la inflación que cada día golpea el bolsillo, ahora les dicen que aumentarán las tarifas», apuntó el legislador.

Su visita a Moreno estuvo acompañada por Erica Seitler, ex candidata a concejal, quien remarcó: «Hace falta un paro nacional que sea el inicio de un plan de lucha para que esta vez la crisis la paguen los grandes capitalistas».

Hoy estuvimos en la feria de Villa Scasso en La Matanza, escuchando y dialogando con trabajadores, estudiantes y jubilados que tienen bronca. Siempre ajustan a los laburantes, a los más humildes y gobiernan para los ricos. Vamos por una salida socialista a la crisis nacional. pic.twitter.com/V6G06Dpndf — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) August 7, 2022

Chóferes de colectivos, jóvenes precarizados, trabajadores de Madygraf, docentes y estudiantes universitarios estuvieron presentes en este nuevo recorrido. Recordemos que con más de un millón de votos, el Frente de Izquierda es la tercera fuerza política del país, y en el partido de Moreno tuvo de sus mejores resultados en la provincia. Aquí FIT-U realizó su mejor elección desde el 2011, obteniendo más de 22 mil votos. en todo el distrito.