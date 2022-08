Caso ReMax: El HCD de Morón prohibió por ordenanza la publicidad en la vía pública de las franquicias inmobiliarias

El Concejo Deliberante de Morón aprobó ayer, con 14 votos positivo y ocho abstenciones, la ordenanza que prohíbe la publicidad en la vía pública de negocios inmobiliarios bajo la forma de representación de franquicias de cualquier tipo (caso Remax), lo que se habilita a la remoción de ese material gráfico.

Oscar Conde, concejal del Frente de Todos, explicó que la norma sale “ante la preocupación de franquiciar las profesiones, y más aún que están tan reguladas por las leyes».

«La ley dice claramente que se prohíbe a los martilleros ceder, alquilar o facilitar su bandera a personas no matriculadas o a sociedades con personas inhabilitadas para dicha actividad”, sostuvo el massista. Además agregó que “a nuestro bloque nos importa lo que atraviesan nuestros vecinos, los martilleros del colegio de Morón. No tenemos dudas que los trabajadores de nuestro distrito son los que invierten en nuestro municipio y no las franquicias de origen extranjero”.

Además aprobamos el Proyecto de Ordenanza presentado por el Colegio de Martilleros y Corredoros Públicos de Morón, el cual prohíbe en nuestro distrito la publicidad en la vía pública de franquicias, comercios u oficinas inmobiliarias que incumplan las Leyes 20.266 y 10.973. pic.twitter.com/cCH9672pES — Marina C Pintos (@marinapintos) August 11, 2022

Por su parte, Francisco Mones Ruiz, jefe de bloque de Juntos en Morón, explicó que “nos hubiese gustado profundizar en un dictamen más específico que resguarde algunas cuestiones. Tenemos algunas dudas técnicas de la restricción y algunas dudas sobre la implementación, pero entendemos que hay un espíritu y una búsqueda en este proyecto y no queremos obstaculizar su avance».

A poco más de dos meses de obtener un fallo a favor, la operatoria de la red de franquicias RE/MAX volvió a situarse en el ojo de la tormenta. Ocurre que la Inspección General de Justicia denunció a los jueces que quitaron legitimidad al cese de operaciones de la compañía establecido por el organismo y, partir de este nuevo round, la continuidad de la empresa en cuestión vuelve a quedar en entredicho. El recurso de la IGJ se tramitó ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

En 2020, la IGJ determinó que RE/MAX Argentina debía disolverse en tanto sociedad dado que ejercía una actividad ilícita. La medida brotó a partir de un pedido de CUCICBA, el colegio que integra a los corredores porteños. La red apeló esa decisión y, en mayo, la Justicia dejó sin efecto lo establecido por la IGJ.

Es posible militar la muerte? Para el fdt en Morón, sí. Los concejales de JXC nos retiramos del recinto cuando la concejala del fdt comenzó un “homenaje” echando la culpa al gobierno de Vidal. @MunicipioMoron pic.twitter.com/GKwUtVAkL0 — Marita Traverso (@MaraTraverso5) August 11, 2022

En la sesión ordinaria del jueves, el HCD trató 86 dictámenes, incluidos los beneplácitos a la ley oncopediatría, a la modificación de la ley en respuesta integral al hiv, la jornada sobre prevención, a la nueva familia de billetes nacionales acuñados por el BCRA y abordaje del suicidio y la declaración de interés municipal del al festival “Argentina Vuela 2022” y el documental “Mujeres de Haedo”.

Por supuesto, la jornada tuvo picos de debate más caliente, como cuando el FdT volvió a culpar a la gestión de María Eugenia Vidal por la muerte de dos trabajadores de la escuela Primaria 49 de Moreno, ocurrida hace cuatro años, cuando una fuga de gas hizo explotar un aula. Por esa causa está esperando el juicio el gasista que dice haber dejado la estufa en condiciones, y el interventor del Consejo Escolar de aquel distrito, cuyos integrantes (FdT) eran investigados por desvío de fondos de los comedores escolares. El bloque de JxC se fue del recinto.