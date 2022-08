Primera Nacional: Con un golazo agónico de Coronel, el Gallo empató 1 a 1 en Mataderos y amargó a Chicago

Deportivo Morón mantuvo hoy su racha positiva al empatarle en el descuento a Nueva Chicago, en Mataderos, por la 29° fecha de la Primera Nacional. El Torito se había puesto en ventaja cuando se estaban yendo al entretiempo, pero Santiago Coronel alcanzó la merecida igualdad para el Gallo en el segundo minuto de descuento.

Aunque el juego apareció en cuentagotas, lo que sobró en el equipo de Migliardi fueron las ganas de ir a buscar el empate, ante un resultado adverso. Cuando el primer tiempo se moría, José Luis Fernández mandó un centro para la aparición sorpresiva de Franco Bustamante, quien metió un lindo cabezazo aprovechando el desconcierto defensivo (Abascia fue lejos a marcar al 10 y dejó un hueco) en la última.

En el complemento, Chicago se tiró atrás y jugó con la desesperación de la visita. Como si fuera poco, Taborda volvió a aparecer para pararle un remate de Gastón González. En el primer tiempo le había sacado una tijera a Levato y se convertía en figura.

Sin embargo, cuando Morón empezaba a tirar pelotazos, Aguirre ensayó una chilena y cometió una falta infantil. Desde el borde del área, Coronel afinó su botín derecho y le pegó fuerte por abajo, al palo del arquero, por un hueco que le hicieron sus propios compañeros a un costado de la barrera. El remate se infló en la red.

La igualdad no benefició a ninguno, pero se festejó en el Oeste: Nueva Chicago, cuya última victoria fue en la decimoséptima fecha ante Chaco For Ever 1 a 0, como local, está 31° con 27 puntos, mientras que Morón es ahora 19° con 36 unidades.

Tabla Primera Nacional