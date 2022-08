CGT, CTA y movimientos movilizaron en apoyo al Gobierno, aunque también le reclamaron por los efectos inflacionarios

La CGT, la CTA y movimientos sociales peronistas se movilizan este miércoles desde el Obelisco hacia el Congreso en rechazo de «los formadores de precios y la especulación». Al mismo tiempo que apoyaron al Gobierno de Alberto Fernández le marcaron la cancha, ante la «falta de conducción» y de soluciones a la inflación.

«Esta puede ser la primera marcha que realicemos porque si siguen sacándole el plato de comida a los argentinos, nos vamos a seguir movilizando», advirtió Pablo Moyano, de Camioneros, en conferencia de prensa.

«Decirle al Presidente que tome las medidas que tenga que tomar, que el pueblo argentino lo va a acompañar, que los siente en la mesa. Que no sea un ultimátum, pero algo tienen que hacer con los que remarcan los precios todos los días. No pueden llevársela de arriba porque estos tipos vienen ganando desde la Dictadura militar a la fecha y nunca fueron solidarios con el pueblo argentino», agregó el dirigente.

«Y después tres pedidos: paritarias libres, que aquellos compañeros que no llegan a fin de mes puedan ser resarcidos con un bono o una suma fija y universalizar las asignaciones familiares por hijo que hoy de 6 millones registrados solo las cobran dos», concluyó Moyano.

Más tarde, Héctor Daer encabezó la conferencia de prensa de la central obrera en el sindicato de Judiciales.

«La convocatoria fue expresada en el documento: tiene que ver con la exigencia de esta CGT de reclamarle a la sociedad política, a los actores sociales y empresarios que es necesario encontrar una salida en favor de todo el pueblo y no llevar adelante una salida como la que pretenden los sectores de concentración económica que presionan permanentemente en favor de un proceso devaluatorio que lo único que haría es empobrecer a todo el pueblo argentino y definitivamente aumentar la masa de pobreza estructural», explicó el líder del Sindicato de la Sanidad.

«El pueblo argentino se sintió representado por esta convocatoria del movimiento obrero organizado de la CGT. Este documento queremos que sea debatido con todos los sectores políticos, con todos los sectores sociales y que encontremos la salida definitiva para nuestro país: Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable», concluyó Daer.

La CGT Morón adhirió

«Más allá de los errores del Gobierno, vemos también del lado de la derecha, del macrismo, una apuesta muy fuerte contra los humildes y los trabajadores», sostuvo esta mañana Jorge Víctor D’ Andrea, secretario de ATSA Hurlingham y de la CGT Regional Morón, que se sumó a la marcha de la Central al Congreso.

«Es necesario que estemos en la calle. En esta movilización cada uno hará su análisis. Hay compañeros que ven la falta de conducción, que los errores lo acentúan más. No estamos lejos de ese análisis, pero el peor gobierno popular va a ser siempre diez veces mejor que gobiernos como el de Macri, que sacó un crédito con el FMI que fue a sus amigos y éstas son las consecuencias», apuntó en diálogo con Mpquatro radio.

«Necesitamos estar en la mesa de negociación, con el Gobierno y los empresarios. En la medida que nos inviten a participar a ser parte de la discusión, estaremos. Y esperamos ser escuchados. Estamos al límite de la pobreza los que estamos bajo relación de dependencia, y mucho peor autónomos y monotributistas, o los planes sociales. Necesitamos políticas de desarrollo que hoy no tenemos», opinó D’Andrea.

Marchan por izquierda

Por otra parte, el legislador porteño de Izquierda Gabriel Solano se refirió a la marcha de la Izquierda a Plaza de Mayo: «El reclamo es que falta una salida para los trabajadores, un salario mínimo de $110.000, que es la canasta de pobreza. No es posible que el salario mínimo sea compatible con la línea de indigencia».

«Hace faltan paritarias con ajustes mensuales por inflación, un aumento de emergencia a los jubilados y no lo que dio Massa que no alcanza para nada y generación de trabajo, nada de eso estuvo en el acto en el Congreso. El acto de la CGT fue un acto semioficialista, no quieren criticar al gobierno que está aplicando el ajuste del FMI en Argentina», remarcó durante la marcha que realiza hoy la «Unidad Piquetera».