Piensan cómo reabrir El Palomar: Macri y Dietrich recibieron a referentes de la «Asociación Banquemos Al Aeropuerto»

El expresidente Mauricio Macri recibió hoy en sus oficinas a referentes de la «Asociación Banquemos al Aeropuerto» (capítulo local de la agrupación «Banquemos») para dialogar sobre la posibilidad de reabrir la terminal de El Palomar, cerrada hace casi dos años por el gobierno de Alberto Fernández, a instancias de la presión que el kirchnerismo duro ejerció sobre las política de las «low cost» en beneficio de Aerolíneas Argentinas.

En esa reunión, el fundador del PRO estuvo acompañado por su exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien inauguró a principios de 2018 la pista internacional del AEP, que funcionó hasta marzo del 2020 en la Base Aérea de El Palomar. Entonces los intendentes de la zona buscaron mantener ese recurso logístico y económico para la región, pero no hubo forma de cambiar el nuevo rumbo, marcado por La Cámpora. Ni siquiera a partir del cambio de discurso del intendente de Morón, Lucas Ghi, o del respaldo de Juan Zabaleta (hoy ministro de Desarrollo Social) y Alberto Descalzo (quien consiguió la llegada de un Hilton).

El AEP había tenía una restricción para funcionar y se ordenó un nuevo informe de impacto ambiental. El expediente está en el Corte Suprema. No es lo que más preocupa a los defensores del Aeropuerto, que la semana pasada denunciaron que se avanza con el desmatelamiento. Después de todo, tanto AA2000 como las aerolíneas Flybondi y Jetsmart se han acomodado en el Aeroparque Metropolitano, donde el massismo apostó en plena cuarentena con una nueva reforma, que implicó más plata que lo que costaba el AEP.

Banquemos también estuvo con la empresa de capitales chilenos. Están más que conformes con el negocio. El problema es los valores de los viajes se han elevado mucho desde que abandonaron El Palomar. Y el Gobierno, para colmo, le puso un piso a las tarifas, para ayudar a Aerolíneas a mantener su coto.

De todo esto se habló en la reunión con Macri, quien no dio pistas sobre será o no candidato, pero pone reparos a la hora del Aeropuerto. «Al no tener mantenimiento, la pista se va deteriorando. Es una pista internacional que costó millones», explicó el periodista y dirigente de Banquemos Gustavo Deheza, tras la cumbre.

«Hablamos de conectar no sólo al AEP sino a muchos aeropuertos que se vieron afectados por este cierre, como por ejemplo el de Villa Gesell. La intención es que si en 2023 hay un cambio de gobierno se revea porque están muy comprometidos. Pero Dietrich piensa en, primero, hacer un estudio. El otro día estaban desmantelando las instalaciones», contó el militante radical moronense, en diálogo con Mpaquatro radio online.

Por ese tema se han expedido varios dirigentes de JxC. “Miren cómo están desmantelando el aeropuerto del Palomar. Por donde pasa este Gobierno, destruye lo que toca. No hay argumentos ni relato que puedan tapar su incapacidad”, posteó el diputado nacional Diego Santilli, precandidato a gobernador en PBA.

Asimismo, la diputada provincial de Juntos por el Cambio María Eugenia Brizzi escribió: “Tristeza absoluta. Así desmantelan el aeropuerto de El Palomar que le dio a miles de argentinos la oportunidad de subir a un avión. El cuarto kirchnerismo se está llevando puesto todo”. Para ilustrar el tuit, la legisladora subió una imagen en la que se ve la misma situación: un camión retirando equipamiento de trabajo de la aerolínea low cost.

En Flybondi explicaron que retiraron un equipo de rampa. “Ahora lo necesitamos en Ezeiza para la operación”.

Si bien a fines de 2020 mudaron casi todos sus equipamientos de El Palomar a Ezeiza y al Aeroparque, aún tienen objetos de trabajo en el punto de la zona oeste: “A medida que fue creciendo la operación en cada uno de esos aeropuertos, fuimos llevando más equipos que antes teníamos concentrados en El Palomar”.