Río Reconquista: La Justicia Federal investiga no sólo la contaminación, sino también un presunto desvío de fondos

La Justicia no sólo investiga la contaminación persistente en la Cuenca del Río Reconquista, sino también si existió un desvío de fondos por parte del Estado, a propósito del crédito por 410 millones de dólares otorgado en 2014 por el Banco Interamericano de Desarrollo. Del mismo modo, denuncian que la obra de la Reserva Urbana de Villa Udaondo, anunciada el año pasado, no avanzó y que la licitación pública ya se cayó.

La semana pasada el Ministerio Público Fiscal informó haber solicitado medidas de prueba por las emanaciones y vuelcos posiblemente contaminantes sobre el lecho del Río Reconquista, por parte de una curtiembre ubicada en Paso del Rey, en una investigación a cargo del fiscal federal de Moreno, Leonardo Filippini.

Las organizaciones ecologistas entienden que hay múltiples factores de contaminación, incluida una planta de Aysa. Sin embargo, aclararon que la denuncia original fue dividida en dos ramas judiciales: una investiga la contaminación. Y la otra la posible malversación de fondos afectados al saneamiento de la Cuenca.

La denuncia fue presentada en la Justicia Federal (en todas las sedes de la cuenca) por Teresa Malalán, como presidenta de Ecosur; y Adriana Córdoba, en representación del Centro Oeste de Estudios Políticos y SocioAmbientales (COEPSA). Allí se indicó que la plata del crédito del BID llegó, pero que obras no se hicieron.

«No estamos diciendo que acá alguien robó la plata, sino que no se destinaron los fondos para que ese objetivo se logre», alegaron ante el Juzgado Federal 2 de San Isidro, que por una cuestión de «conectividad» decidió en junio de este año «remitir» la causa al Juzgado 3 de Morón, por averiguación de delito.

Tras mucho trajinar por los juzgados, «la causa se desdobló en dos: Por un lado qué hace el Estado con el tema de la contaminación y ver qué pasó con el préstamo del BID, que tiene plazos de ejecución. Si no se devuelve se pagan punitorios. No sabemos en dónde está ese dinero», explicó Adriana Córdoba a este medio.

Moreno: La Justicia investiga la posible contaminación por parte de una curtiembre sobre el río Reconquista – Un… https://t.co/mrJtKYGakl pic.twitter.com/OiokjzHrnJ — Darío Albano (@albanodl) August 13, 2022

Por otra parte, está la anunciada obra de la Reserva Natural de Villa Udaondo, que era parte de un plan del Ministerio de Ambiente que era financiado por otro crédito del BID por $250 millones. Por ahora no pasó de un cartel y un cerramiento con alambre «que ya se robaron dos veces», según cuentan vecinos de Ituzaingó.

«La reserva tenía que estar terminada en el 2020 y todavía no se inició. Hace dos meses se abrió una licitación, de la cual no se enteró nadie, que quedó desierta. Todavía no hicieron el nuevo llamado», dijo Adriana.

Comirec «pintado»

Tanto en Coepsa, como en la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza (ACEN), coinciden en que el Estado hace poco y nada para descontaminar la Cuenca, a pesar de ministerios y organismos que se han ido creando en las últimas décadas, pero que no pesan ni convocan al debate real.

«Hay una curtiembre que está siendo investigada en La Reja, pero al lado hay una planta de Aysa que contamina también. La novedad es que están actuando los fiscales, gracias a los pedidos de las organizaciones, en ésta como en varias causas por vertidos tanto industriales como cloacales. En la cuenca alta también hay contaminación que viene de Luján y General Rodríguez», contó Jorge López, de ACEN.

Y agregó: «El Estado ha hecho muy poco. Se han hecho obras, como puentes o cloacas, pero para solucionar la contaminación. El Comirec está pintado. Se dedica a dar cursos de reciclado, pero no se dedica a actuar, no funcionan los consejos consultivos».

Los organismos ecologistas sabe que en materia de obras «la que manda en Provincia es la Dirección Hidráulica» y «lo que han hecho con los dragados es una barbaridad».

«Estamos en una época de baja, con un hilito de agua, entonces toda la basura que viene va quedando depositada. Ese ensanchamiento ha sido tan desmedido, que causaron un desastre ambiental», apuntó Lòpez, consultado por el basural a cielo abierto en que se convirtió en las últimas semanas el brazo del Reconquista que atraviesa por Merlo, Ituzaingó y Villa Trujui, en Moreno Norte (que río arriba tiene la represa).

Del mismo modo hay mucho descrédito con la ley de humedales, que el año pasado «se dejó caer, sin pasar siquiera por comisiones». «Era un proyecto consensuado con organizaciones. Ahora el Gobierno quiere introducir un nuevo proyecto, mucho más light. No hay ninguna intención de proteger los humedales. Este año no tenemos ninguna esperanza de que salga nada. Es muy triste. Hay mucho lobby para frenar estas iniciativas, tanto del sector inmobiliario como del campo», contó López en Mpquatro radio.

Y llegó el día, cuando se quemaron más de UN MILLÓN de hectáreas (en algunos casos por tercera vez), la nueva presidencia de Diputados otorgó AL FIN los giros correspondientes al expediente 0075-D-2022 de nuestra ley consensuada que @SergioMassa frenó durante 5 meses. pic.twitter.com/rQWWxngtI1 — RENAHU – Red Nacional de Humedales (@RenahuDe) August 12, 2022

Movilizados

La Red Nacional de Humedales (ReNaHu) regional oeste de gran Buenos Aires realizará un reclamo por la ley de humedales (el proyecto consensuado) para el sábado 3 de septiembre, en el marco de un fin de semana de acción «plurinacional por los humedales», a desarrollarse entre el 3 y 4 del próximo mes en el país.

A las 15 será la concentración sobre el Arroyo Morón, a la altura de la Ruta 201 y Ruta 4, con muestra fotográfica, colocación de carteles y banderas alusivas a las temáticas ambientales. Más tarde se movilizarán hasta la Estación de Podestá, donde se está realizando la obra del puente de Combate de Pavón.