Ituzaingó: Influencer grabó cómo le robaron la moto y denuncia que la Fiscalía y la Policía «no hicieron nada»

Un influencer denunció que ni la Fiscalía ni la Policía de Ituzaingó hicieron «nada» para recuperar su moto, robada cuando esperaba que se abriera el portón del edificio donde vive. La víctima grabó el asalto con una cámara GoPro que llevaba en su casco y subió el video en una de sus redes sociales, luego de que encontrara partes del rodado, a la venta, en Facebook, sin que haya habido avances en la causa hasta el momento.

El hecho ocurrió en Lavalle al 600, a metros de la Comisaría Primera de Ituzaingó, donde Ezequiel Datarmini fue sorprendido por dos motochorros frente a la cochera de su edificio. Cuando se vio apuntado por un arma rápidamente les entregó el vehículo.

«Llevatela, llevatela, es toda tuya», le dijo atemorizado a los malvivientes mientras se metía en la casa. De fondo se oye el sonido de un disparo. «¿Me disparó?», se pregunta en el video el influencer, quien resultó ileso.

Los asaltantes escaparon en la moto y permanecen prófugos. “Tanto la policía de la Comisaría Primera como la Fiscalía de Ituzaingó, no hicieron nada para recuperar la moto que me robaron a punta de pistola”. El jefe de calle de la comisaría me trató muy mal al momento de la denuncia”, contó a la prensa Ezequiel.