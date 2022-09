En un comercio de Ituzaingó: Un delincuente se hizo pasar como cliente, robó y encerró en un baño a la vendedora

Un delincuente que actuó con barbijo y se hizo pasar por cliente entró a robar a un local de ropa femenina y luego encerró en el baño a la vendedora para escapar y facilitar la fuga, en un hecho ocurrido en el barrio de San Alberto, partido de Ituzaingó, informaron fuentes policiales.

El robo fue perpetrado el jueves al mediodía en un local de la calle Almagro 2991, entre Pringles y San Isidro, donde el asaltante se hizo pasar como cliente y simuló una compra hasta que pasó del otro lado del mostrador y comenzó a amenazar a la vendedora.

Según la denuncia, el delincuente simuló comprar unas prendas para su novia y en un momento dado se llevó a la comerciante al baño para encerrarla y concretar el objetivo de robo.

Mayra, la empleada del local del local » Dulce Ana» en diálogo a Télam contó que «el delincuente entró y sacó un arma de fuego. Era un hombre que llamaba la atención por su aspecto físico como que estaba enfermo. Me encerró en el baño y me robó lo que encontraba en el camino. Disimulaba que estaba viendo algunas prendas. Eso fue lo que me asustó».

La denuncia fue realizada en la Comisaría 4ta de Ituzaingó que trabaja junto al fiscalía de tuno de ese distrito para lograr atrapar al individuo.