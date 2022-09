Vecinos juntas firmas para impedir que ahora también se realicen recitales en el Complejo Thays de Parque Leloir

Primero fueron los vecinos los que denunciaron el helipuerto trucho. Ahora, son los que juntan firmas que evitar que el gobierno de Alberto Descalzo permita realizar recitales en el predio del Complejo Thays de Parque Leloir. Una novedad en la excepción aprobada por el HCD de Ituzaingó para abrir lugar a esta gran superficie, en el corazón de un barrio que estaba «ecológicamente protegido» por una ordenanza previa.

Advertidos por la difusión y venta de entradas de dos recitales, el de Manuel Wirtz (22/09) y «Choque Urbano (23/09), «Parque Leloir Asociación Civil» (PLAC) expresó su «total desacuerdo» con este tipo de espectáculos, debido a que esto «acarrea ineludiblemente mayores daños al ya fragilizado equilibrio ecológico».

Además, iniciaron una campaña de firmas («NO al helipuerto y recitales en Parque Leloir») a través de @ChangeorgAR

Thays Parque Leloir demandó una inversión de 70 millones de dólares y con la apertura en marzo de este año abrieron restaurantes como Kansas, Le Pain Quotidien, Patagonia y Carne. El ambicioso plan incluye la construcción de un Hotel Hilton. En ese espacio es que bajaron helicópteros de inversionistas, en un helipuerto trucho que no cuenta con autorización de la ANAC y que desde el gobierno municipal apenas desconocen.

Los recitales que ahora se publicitan están a la venta en el portal de Tiketek Argentina. El multiespacio ubicado en Martin Fierro 3351 ofrece «el primer headphone show llega a parque Leloir. Un concepto diferente para que vivas una experiencia única. El espectáculo en vivo y en directo con un público que escucha la música a través de auriculares porque LA FIESTA ESTÁ EN VOS», reza la invitación de la venta online.

A todo esto, desde las redes sociales PLAC informó:

Visto lo informado en el Chat Leloir por la sra. Alina (comisión de ruidos molestos) en relación a los recitales a realizarse en el predio del Complejo Thays, PARQUE LELOIR ASOCIACION CIVIL COMUNICA:

1° Que más allá de la supuesta insonorización, expresa su total desacuerdo con la realización de recitales en el ámbito de nuestro vecindario, toda vez que su celebración acarrea ineludiblemente mayores daños al ya fragilizado equilibrio ecológico;

2° Que pone de resalto la falta de habilitación municipal para llevar adelante este tipo de eventos en el lugar donde se pretende, dado que el mismo carece de instalaciones adecuadas, lo que ocasionará molestias al vecindario;

3°.Que se informó que en el lugar no ingresarán más de ochenta personas, que es a cielo abierto, que al organizador le parece importante que Parque Leloir pueda tener una oferta cultural a más de la gastronómica, que solo hay una casa lindera al escenario, que el recital será insonorizado toda vez que se le proveerá a los asistentes de auriculares;

4° Que esta información deviene absolutamente contradictoria con la aportada por la misma vecina días atrás, según la cual la celebración de los festivales había sido denegada por autoridades municipales;

5° Que, más allá de la insonorización el Municipio debe tener en cuenta que el uso para recitales no ha sido previsto por la ordenanza de excepción que autorizó la construcción del complejo, razón más que suficiente para impedirlo;

6° Que las razones apuntadas sub 3° resultan a todas luces falaces, véase que los costos del recital no podrían cubrirse mediante el costo de ochenta entradas; que el interés del ignoto vecino es puramente comercial, más allá del pueril argumento de propiciar una oferta cultural; que la publicidad del evento no advierte que el recital será audible a través de auriculares.- Por último destacamos lo puesto de manifiesto en relación a las molestias que sufrirá el vecino lindante, las que parecen descartarse en razón de su unicidad;

7° Que la institución pedirá audiencia con el Secretario de Gobierno del Municipio a fin de recabar oficialmente la información pertinente;

8° Que en caso de ser autorizada la celebración de los recitales en cuestión, se implementaran las acciones legales a que hubiere lugar;

9° Que se arbitrarán e implementaran todas las medidas que resulten de utilidad a fin de mantener la salvaguarda de la tranquilidad del vecindario con más la preservación del equilibrio ecológico, lo que ya ha sido vulnerado con la construcción del complejo por vía de excepción, y el arbitrario y peligroso descenso de helicópteros.