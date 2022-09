La importancia de mantener el software actualizado

En este mundo moderno, estamos rodeados de dispositivos con acceso a Internet. Esto nos brinda muchas facilidades en nuestra vida diaria, cómo por ejemplo realizar videollamadas online gratis con cualquier persona sin importar dónde esté.

A su vez, todo software necesita mantenimiento, sea para uso personal o en tu trabajo, es importante que mantengas todos los softwares de tus dispositivos actualizados.

Lo ideal es tener tu sistema operativo actualizado. Por ejemplo, si estás ejecutando una versión anterior de Windows, es una buena idea mantenerla actualizada con las últimas correcciones y parches de seguridad.

Haga una copia de seguridad periódica

Si no realiza una copia de seguridad de sus archivos, podría perderlos por completo. Las copias de seguridad son fundamentales para proteger sus datos en caso de que falle el disco duro u otros escenarios de pérdida de datos. Hay varias formas de proteger sus datos contra pérdidas:

• Existen servicios de backup en línea que te permiten almacenar copias de sus archivos más importantes fuera del sitio para que no estén en riesgo de incendio, inundación o robo. Estos servicios también vienen con funciones de seguridad adicionales, como protección con contraseña y encriptación, que pueden mantener a los piratas informáticos alejados de documentos confidenciales si obtienen acceso a ellos en su camino a través de Internet.

• Los discos duros externos brindan otra forma de salvaguardar información importante al almacenar copias en un dispositivo de almacenamiento externo (como una unidad flash USB). Sin embargo, estos dispositivos son propensos a sufrir daños físicos; si se dejan caer sobre pavimento o se sumergen en agua, ¡pueden quedar inutilizables muy rápidamente! Así que asegúrate al momento de utilizar esta opción para realizar copias de seguridad de archivos tener precauciones extra, por ejemplo:

A). Confirmar que todos los cables que conectan dicho dispositivo funcionan correctamente.

B). Realizar varias copias de seguridad almacenadas en diferentes tipos de medios (por ejemplo, DVD + memoria USB + CD), por lo que incluso si una falla, todavía habrá otra copia disponible en otro lugar cercano también.

Utilice un software antivirus y manténgalo actualizado

Una excelente manera de protegerse del malware es usar un software antivirus. Estos programas escanearán su computadora en busca de virus y otro software malicioso, y si encuentran alguno, lo eliminarán. Si no tiene un programa antivirus, considere descargar una de las muchas opciones gratuitas disponibles en línea (por ejemplo: Avast Free Antivirus).

¿Todavía tienes preguntas? ¡Comunícate con un experto capacitado dentro de Netraid Soluciones Informáticas!

Otra forma de mantener su software actualizado es establecer recordatorios para revisarlo manualmente periódicamente.

También puede configurar un recordatorio para buscar actualizaciones manualmente, que es otra buena opción si no desea utilizar la función de actualización automática.

Al configurar un recordatorio de actualización manual, es importante:

• Asegúrate de que cuando aparezca el recordatorio, no interrumpa nada importante que esté haciendo en ese momento (como su tarea u otra clase).

• Encuentre un momento en el que no se moleste con las frecuentes ventanas emergentes de su computadora que le recuerdan algo aburrido como actualizar el software.

• Asegúrate de no configurar el recordatorio con poca frecuencia; de lo contrario, ¡te será fácil olvidarte de actualizar tu software!

El uso adecuado del software es vital cuando realiza videollamadas, ya que se asegura de que su software esté protegido contra los últimos virus y daños.

Siempre debe mantener su software actualizado. Es especialmente importante cuando estás haciendo videollamadas, ya que esto asegura que tu computadora esté protegida contra los últimos virus y otros programas dañinos.

Las actualizaciones de software se pueden instalar de forma manual o automática, como ya comentamos antes. Si tiene habilitadas las actualizaciones automáticas, se descargarán e instalarán durante la noche mientras duerme. De lo contrario, se pueden configurar para que lo hagan durante las horas de menor actividad (cuando menos personas usan sus computadoras), o manualmente de vez en cuando.

Las actualizaciones automáticas también aseguran que el software antivirus se mantenga actualizado con las nuevas amenazas que pueden surgir en su base de datos de firmas con el tiempo (la lista de archivos conocidos por un programa antivirus).

Finalmente, las instalaciones automáticas permiten una mayor flexibilidad en términos de configuración del proceso de actualización en sí mismo, por ejemplo, configurarlo para que deje de ejecutarse si se produce algún error durante la instalación en lugar de continuar independientemente del riesgo de falla potencial durante las etapas posteriores de la ejecución de la actualización».