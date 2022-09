Día del empleado de Comercio: «Tuvimos una pandemia y un Gobierno que no dio objetivamente pie con bola”

Cientos de familias mercantiles celebraron este lunes del Día del Empleado de Comercio con una fiesta organizada por el SEOCA en el predio recreativo «Juan Domingo Perón» de González Catán. Este año, el feriado no laboral coincidió con la fecha de origen establecida por la Ley 26.541 del 2009, que impulsó el entonces diputado nacional Julio Rubén Ledesma, actual secretario del Sindicato de Comercio de la Zona Oeste.

El dirigente matancero destacó el significado de esta fecha al resaltar que “después de décadas, pudimos tener nuestro día por Ley, el día del Empleado de Comercio” y manifestó que “se me ocurrió dejar ese artículo 18 abierto, para que pudiésemos tener un día a pleno para celebrar”.

“Pueden pasar por los mercados, supermercados, mayoristas y demás que los negocios están cerrados”, expresó.

“Ser autor de esta ley implica la importancia que tiene todo trabajador de tener su día para disfrutar con la familia, y los seres queridos. Me siento orgulloso porque no ocupé una banca para nada” dijo Ledesma, a la vez que manifestó “lamentar que otros compañeros, se avergüencen de decir que esta ley la impulsó un trabajador, porque es una ley que merecíamos y necesitábamos los trabajadores del sector y hoy la disfrutan en todo el país y desde el SEOCA hicimos esta fiesta que no se hace en otros lados”.

Aunque indicó que “el 2022 es relativamente malo” porque “tuvimos una pandemia, un Gobierno que no dio objetivamente pie con bola”.

“Creo que nosotros que somos peronistas, somos verticalistas, y una sola línea nos conduce: nos ponemos de acuerdo y entramos en el debate. Cuando nos ponemos de acuerdo, vamos adelante con las medidas”, dijo el mercantil.

“El presidente nunca definió nada. Tratemos que la economía florezca. Pero ante un gobierno que tiene el cien por cien de aumento de inflación, tenemos que ponerle el pecho y seguir trabajando para fortalecer los espacios o el lugar que nos corresponde como trabajador y como dirigente de los trabajadores. Buscar lo mejor para los empleados de comercio”, finalizó.

Fiesta hasta la noche

Durante la jornada hubo sorteos de electrodomésticos, heladeras, TV Led, entre otros, shows en vivo, torneo de fútbol tenis y padel, inflables para los más chiquitos y la tradicional elección de la reina y del rey de los mercantiles, de los jubilados y la niñez.

Posteriormente, Ledesma su comisión directiva participaron de la elección de la Reina y el Rey de los Empleados de Comercio. Nazarena Sturlese de Vital Moreno y Ricardo Acosta de JJ Deportes de Gregorio de Laferrere fueron los coronados.

Mientras que Rosa Castro (90) y Víctor Gómez (73) fueron elegidos Reina y Rey de los jubilados. Martina Genawer de JJ Deportes y Jero Acevedo de M y M fueron los reyes de los mini mercantiles.

En el escenario Cristo Obrero, desde las 14 horas se presentaron Durante la jornada en el escenario Cristo Obrero se presentaron “La Eterna Comadreja”; “Folc Kumbia” “El Combo Azul”, “Grupo Karicia”; “Siete Lunas”, “Los pibes de la Liga” y “Los Charros”.