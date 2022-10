Primera Nacional: Gimnasia de Mendoza será el primer rival de Morón, en un Reducido que jugará siempre en desventaja

El cruce que sostendrán este fin de semana los equipos de Gimnasia y Esgrima Mendoza-Deportivo Morón es el único garantizado por los octavos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional (LPF).

Una vez finalizada la etapa regular del campeonato que coronó campeón a Belgrano de Córdoba, la expectativa estaba centrada en la última fecha, por los posicionamientos en la liguilla. Sólo queda pendiente el choque entre Ferro y Almagro, previsto para mañana, que no modificará ninguna posición en esos dos clubes.

Esta tarde, el «Lobo» cayó en su visita a Atlanta, y así bajó al cuarto lugar en la tabla general con 64 puntos. Es decir que enfrentará al último clasificado, el ‘Gallo’ que con 53 unidades terminó 13°. Instituto esperará en semis y San Martín Tucumán en cuartos.

FÚTBOL ⚽ | Gimnasia de Mendoza, el rival de Octavos



➡️ Ya culminados los partidos de esta tarde, Morón quedó posicionado en la 13°, por lo que tendrá que visitar a Gimnasia de Mendoza en los 8avos de final, en un encuentro al que le resta confirmar día y horario.#VamosGallo🐓 pic.twitter.com/OW25u6J0HS — Club Deportivo Morón 🐓 (@depmoronoficial) October 10, 2022

El Morón estará obligado a ganar de visitante en Octavos y en Cuartos, ya que los locales tienen ventaja deportiva. Este fin de semana jugará en el estadio Víctor Legrotaglie ante el Lobo. De pasar, en semis y final hay ida y vuelta, con ventaja deportiva por tabla (en caso de empate global pasa el mejor posicionado, como en Promoción).

Todo se definió esta tarde. Con la victoria conseguida durante ante Nueva Chicago, por 1-0, Independiente Rivadavia logró la novena colocación en la tabla (si perdía podía quedar 13°), razón por la cual será visitante del octavo en el primer cruce eliminatorio.

Otros conjuntos que tienen aseguradas sus posiciones finales y que jugarán todos en condición de visitantes en esta primera vuelta son Chaco For Ever (décimo), Deportivo Riestra (undécimo) y Defensores de Belgrano (duodécimo).

🔚 Final del partido ⚽ Perdió Gimnasia.



➡️ El Blanquinegro cayó derrotado en Villa Crespo. Con este resultado, el Lobo quedó en la cuarta posición de la #PrimeraNacional.



🔸Atlanta 4-1 Gimnasia 🔸#VamosLobo 🐺🏁



📸: @atlantaoficial pic.twitter.com/1gHDAZ4KfK — Gimnasia y Esgrima (@GimnasiaMendoza) October 10, 2022

En tanto también quedaron firmes los 15 clubes que intervendrán en la próxima edición de la Copa Argentina. Son Belgrano de Córdoba, Instituto de Córdoba, San Martín de Tucumán, Gimnasia de Mendoza, All Boys, Estudiantes de Río Cuarto, Almagro, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Chaco For Ever, Deportivo Riestra, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, San Martín de San Juan y Chacarita Juniors.