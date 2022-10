El regreso de Zabaleta: Selci se despidió con un video de su gestión en Hurlingham, sin pistas sobre su futuro inmediato

Un día antes de que el HCD de Hurlingham termine con la licencia del intendente Juan Zabaleta, quien el fin de semana confirmó su retorno al Municipio tras su paso por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (que desde hoy conduce Victoria Tolosa Paz), el intendente interino Damián Selci subió un video en sus redes sociales en el que realiza un balance de sus 14 meses de gestión, a modo de una despedida oficial.

«A mis queridos vecinos de Hurlingham, les dejo este mensaje con todas las cosas que hicimos en este año de gestión. Los quiero mucho», reza el primer concejal electo en 2019, quien en agosto del año pasado se había hecho cargo del Departamento Ejecutivo de Hurlingham y desde enero con gabinete propio.

Luego de un balance sobre las obras realizadas en plazas, la inauguración de la Reserva Urbana y del comienzo del proyecto de revitalización de la Av. Vergara y del Hospital del PAMI, Selci se despidió con un «nos seguiremos viendo», sin aclarar si vuelve al Concejo Deliberante. Los rumores indican que el dirigente de La Cámpora podría emigrar a Provincia, ya que sería complicado recuperar la presidencia del HCD.

Las autoridades se eligieron en diciembre, tras la jura de los concejales electos. Entonces el peronismo inclinó la balanza en favor de Cecilia Sáenz, de la agrupación Lealtad. De todas formas, el kirchnerismo tiene mayoría en el recinto, contando a los 4 ediles que le responden a Zabaleta.

A mis queridos vecinos de Hurlingham, les dejo este mensaje con todas las cosas que hicimos en este año de gestión. Los quiero mucho!

Mañana por la tarde el Concejo tratará la carta del intendente que solicita volver a funciones. Y se espera que el lunes retome las actividades habituales. Habrá cambios seguramente en el Ejecutivo. Por ahora nada confirmado. Lo cierto es que este jueves Zabaleta también subió un video para anticipar su regreso. Así como también lo había hecho con una carta, el lunes, en la que hacía otro balance de su paso por el ministerio.

La carta de Zabaleta

«Mientras el mundo atravesaba la pandemia y Argentina navegaba una brutal crisis económica provocada por el anterior gobierno, asumí con compromiso a la convocatoria de Alberto y Cristina para hacerme cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Me lo demandaba la Patria y la Patria siempre está primero. Siempre primero y siempre por encima de cualquier otra cosa. Creo profundamente en la política como herramienta de transformación y en el trabajo como principal ordenador de la vida, motor de un modelo de desarrollo sustentable económico y social que permite la movilidad social ascendente», comenzó.

Enumeró, entre sus logros, el hecho de poner «en marcha un mecanismo para que titulares de Potenciar Trabajo puedan solicitar el cambio de unidad de gestión. Y un 20% así lo hizo, más de 260.000 personas fueron protagonistas y pudieron elegir en libertad dónde trabajar. También decidimos auditar y ordenar los planes sociales para conocer la situación socio productiva de cada uno de los beneficiarios. Y ya se está haciendo junto a las universidades nacionales en todo el país. Es un orgullo que la UBA nos acompañe en este proceso de normalización.

Resumió su gestión en la cartera nacional diciendo que «el camino está marcado, en marcha y ordenado. Falta todavía, pero en la emergencia fuimos haciendo las cosas que había que hacer y tomando las decisiones que había que tomar».

Vamos a seguir caminando cada cuadra de Hurlingham.

Vamos a seguir caminando cada cuadra de Hurlingham.

Este es mi lugar en el mundo

Sobre su regreso a Hurlingham, manifestó: «A mis vecinos de Hurlingham les dije que me iba a gestionar, resolver y trabajar día y noche para llevarle soluciones a los argentinos que peor la estaban pasando. Se necesitó del acompañamiento del Estado en cada unos de los rincones del país y nosotros lo llevamos. También les dije que volvía y es tiempo de cumplir. Volví cada noche a dormir a Hurlingham con mi familia y cada fin de semana a caminar por los barrios entre amigos. Soy un vecino más, a veces con más responsabilidades, no solo con mis vecinos si no con cada argentino y cada argentina que me necesite».

Agregó que «volver a ser intendente, ese lugar en el que la cercanía lo es todo. Los intendentes vivimos de resolver problemas minuto a minuto. Esa es nuestra vocación. Volver a estar en el primer mostrador de nuestra democracia, atendiendo las demandas de mi gente. Caminando el territorio, cada barrio, cada manzana, cada cuadra. Cerca de las necesidades y acercando las soluciones. Como siempre lo hice. Volver a lo que siempre fui y siempre quiero ser: un paisano de Hurlingham. Todo el día y todos los días, en mi lugar en el mundo».