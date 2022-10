Ituzaingó: Dos hermanos denuncian que usurparon la casa de sus padres fallecidos y creen que son empleados municipales

Dos hermanos criados en el Barrio Ferroviario de Ituzaingó denunciaron ante la Justicia la usurpación de la casa de sus padres, ya fallecidos, que uno de ellos pensaba incluso volver a habitar por una situación personal. El modus operandi, que ya no sorprende en este distrito, empeora cuando cuentan que los intrusos serían empleados municipales, a quienes la Policía se niega a desalojar sin orden judicial de por medio.

La demanda fue presentada a fines de septiembre, cuando una vecina le avisó a José y Juan Prieto que unas personas «habían roto el candado» y se metieron en su casa materna, que en los últimos años venía siendo alquilada, hasta que por obra de la cuarentena dejaron de percibir esos ingresos, a mediados del 2020.

José (68) es discapacitado y Juan vive en Mar del Plata, aunque tiene todo listo para volver, tras separarse de su mujer. Los vecinos los conocen desde hace décadas, pero los intrusos vieron una oportunidad y se metieron.

El inmueble está ubicado en la calle Ecuador al 1000. «La casa estaba alquilada a un peluquero, que por la pandemia no podía pagar. Nosotros lo entendimos al principio, pero después no pagó nunca más. El hijo creo que es empleado del Municipio. Estaba preparando todo para mudarme ni bien entregara la casa, cuando me cuentan los vecinos que hicieron entrar otra gente, que por las patentes también están en la Municipalidad», relató Juan a Un Medio, luego de mantener conversaciones con autoridades del gobierno local.

«No queremos arruinarle la vida a nadie, pero alguien tiene que resolver esta situación», agrega. Una denuncia en la Comisaría 4ta no ayudó a desalojar. Esperan que la política o lo Justicia Penal (hay una causa en Mar del Plata y otra en la Fiscalía de Ituzaingó) resuelvan, sin dar por ahora los nombres de los intrusos.