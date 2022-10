Ledesma, Moreno y Valdez celebraron el Día de la Lealtad: Con críticas, pidieron «ser audaces como nos enseñó Perón»

En el marco de la conmemoración del «Día de la Lealtad Peronista», el presidente de la Corriente de Pensamiento Bonaerense (CoPeBo), Julio Rubén Ledesma, presentó este sábado junto al exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, al secretario del Sindicato de Trabajadores del Vidrio (SOIVA), Horacio Valdez; y al referente Néstor Troiano el «Plan Económico Peronista», en un acto en el club San José de Mar del Plata.

«En este proyecto que nació hace muchísimos años y en un país que está sufriendo, no nos podemos mantener al margen, por eso tenemos hoy la necesidad de involucrarnos en la vida política activa”, indicó esta tarde Ledesma, quien resaltó que para “cambiar esta realidad económica hay que forjar un nuevo destino”.

En ese sentido, el dirigente mercantil manifestó que el Plan Económico Peronista que encabeza Moreno, tiene muchas coincidencias con el Plan Quinquenal de Perón y destacó que es el “único que incluye a los trabajadores”.

“Este plan nos representa a todos, fundamentalmente a los trabajadores, hace mucho tiempo que nadie incluye a los trabajadores o a los representantes de los trabajadores para llevar adelante un plan económico”, dijo.

“Lo que hay que hacer como CoPebo es empezar a involucrarnos. Junto a Guillermo y Horacio estamos ante la necesidad de buscar un común denominador. Los tres emprendimos la lucha de representar este plan para que se lleve adelante. Este proyecto crece”, expresó, ante la necesidad de trasladar “la dignidad a la ciudadanía” ante las políticas implementadas por el Gobierno las cuales “dividen y desunen al pueblo” .

“Por eso en la recta final de mi vida decidí conformar un espacio que represente los argentinos y que no se avergüence a nombrar a Perón, y Evita” y “cantar nuestro himno argentino y de esta manera no existirá más politiquería, ni clientelismo político y podremos empezar a construir la patria que merecemos”, dijo.

Por otra parte, agradeció a (Néstor) Troiano quien “tomó el desafío de buscar este escenario como Mar del Plata que es vidriera y por eso vinimos a acompañarlo desde diferentes distritos”.

A su turno el Lic. Guillermo Moreno, describió el plan que está basado en la “doctrina que hoy enamora a los pueblos del mundo y que plantea una revolución de amor y paz”

“Este es el único plan económico que hoy está escrito es el que hicimos los economistas del peronismo, junto con los empresarios del peronismo junto con los dirigentes sindicales porque no hay ninguna posibilidad de hacer un plan económico exitoso sino lo incorporan como propio los empresarios y los trabajadores”, manifestó.

Por lo cual planteo la necesidad de ser “audaces como nos enseñó Perón ” y poner a las empresas en manos del movimiento obrero organizado y no del Estado porque “si no se corre el riesgo de que pase lo que sucedió con Macri quien ganó las elecciones, y Aranguren que era el presidente de Shell terminó siendo el que definió los destinos de la energía a través de YPF y ahí nos perjudicamos todos los argentinos”.

“Es la manera garantizar que las empresas no sólo sean eficaces sino que van a permitir que la Argentina irrumpa decididamente en un modelo de desarrollo económico y sustentable con orientación a la producción”, expresó como una de las propuestas relevante que hizo ante los participantes del acto.

El titular del sindicato se refirió a la realidad actual que viven los trabajadores al resaltar el elevado índice de inflación.

“Esta semana me sacaron en todos los medios porque sacamos un aumento 112% para los empleados del vidrio, no aplaudan eso, porque la semana que viene quizás Pablo saque mas que yo, y ojalá. Pero es cierto que cuando mas sacamos de aumento es porque más inflación hay, porque mas se achica el salario y no llegas a fin de mes, es como dijo Rubén, pagame 50 pero que me alcance, no 200 y que no alcance”, sostuvo.

“La realidad hay que cambiarla. Tuvimos la grandeza de juntarnos y venimos a decirle buen día con esperanza que hay posibilidades, y que las respuestas la tenemos en las manos en este plan económico”, expresó.

En tanto, Néstor Troiano, referente de CoPeBo en Mar del Plata y anfitrión del encuentro, destacó la importancia de la Corriente de Pensamiento Bonaerense en una ciudad donde “lamentablemente está todo mal”.

“Para los que no son de Mar del Plata piensan que esta ciudad brilla, pero esta ciudad está totalmente apagada y nuestro objetivo como partido es darle luz».