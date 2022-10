Hospital Posadas: ATE para por 24 horas este jueves y los médicos, que volvieron a las rondas, lo harán 1 de octubre

Este miércoles, delegados de los trabajadores profesionales del Hospital Posadas se reunieron con el viceministro de Salud de la Nación, Alejandro Collia, para elevar un planteo avalado por más de 800 firmas de aumento salarial del 100%, por fuera de los acuerdos paritarios, y un bono de $100.000 por única vez.

Con el apoyo de la Seccional CICOP y el CEN de Fesprosa, anunciaron que de no haber un acuerdo irán al paro el martes 1 de octubre, con una movilización junto a los trabajadores del Hospital Garraham. En la reunión de ayer se reiteraron también los históricos reclamos de reescalafonamiento y reconocimiento de antigüedades.

La situación está más tensa que el año pasado, luego del magro respaldo salarial que tuvieron tras darle batalla a la pandemia. A la luz de las paritarias de este año, son los sectores privados los que mejores acuerdos lograron. Por eso, el miércoles pasado los médicos volvieron a las asambleas y rondas frente al Hospital Posadas, un accionar que contó con todo el respaldo del kichnerismo en la gestión de Mauricio Macri.

Hoy, la Asamblea de trabajadores profesionales decidió, por unanimidad, «continuar con la ronda de los jueves alrededor del mástil». Y convocar a un paro de 24 horas con servicios mínimos y movilización para el martes.

De esta manera, aunque este jueves harían una conferencia de prensa en el nosocomio de Villa Sarmiento, quedó descartado que se sumen al paro de ATE Morón previsto para mañana. El gremio de los no profesionales no esperaba que lo hicieran y, de hecho, prefería que no se «cuelguen» de su jornada de paro.

Ayer, Laura Bogado, integrante de la comisión directiva de CICOP Hospital Posadas, explicaba: «El agotamiento ya sufrido por todo el personal de salud bajo la pandemia, se profundiza cada día más. Lejos de ver mejoras en la salud pública, crece la desinversión año a año, como se ve en el presupuesto del año próximo.»

Y continuó: «Desde La Marrón en CICOP, creemos que es una oportunidad para lograr la unidad de los trabajadores el paro del 27 y que todos los sindicatos del hospital (ATE, UPCN, STS, CICOP) convoquemos a una asamblea unitaria del conjunto de los trabajadores, para decidir democráticamente un plan de lucha que comience con un paro activo en defensa de nuestra recomposición salarial y por el pase a planta».

Al paro de ATE podrían sumarse empleados del Hospital Nacional Sommer de General Rodríguez, que también se habían manifestado en estado de alerta por reivindicaciones laborales, confirmaron hoy desde ATE.

El Gobierno, reclamaron de la Seccional de ATE, que conduce Darío Silva, «no pudo dar respuestas concretas a quienes supieron poner al hombro a una lucha que, para quienes forman parte del sistema de Salud».

«Resultó arduamente difícil, desafiante e injusta, ya que fueron muchos los compañeros que entregaron su vida pelea, y muchos otros los que permanecen aún al día de hoy con secuelas tanto orgánicas como psicológicas», comunicaron.

«Ante una compleja situación económica y política, nuestros compañeros siguen llevando adelante un sistema que aún sigue castigándolos, con falta de insumos para la atención, infraestructuras inadecuadas, mobiliarios en mal estado, falta de respuestas a las demandas de la comunidad y exigencias laborales que se vuelven cada vez más estrictas ante un salario que no se condice con su labor», colgaron en las redes sociales.

Agregaron que el sueldo «cada día se esfuma producto de una inflación que parece fagocitarlo todo, incluso las esperanzas de que “nuestro” gobierno de un giro en las políticas económicas y sociales que profundamente lastiman la integridad de nuestros trabajadores».