Iguacel alienta la baja de impuestos y la reforma laboral: «No se necesita de plata para que el Estado funcione»

La concejal de Juntos en Morón Analía Zappulla recibió este miércoles a uno de los precandidatos a gobernador del espacio de presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Se trata del intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, quien mantuvo dos encuentros con comerciantes, empresarios PyME y vecinos del distrito.

En un intercambio de experiencias e ideas, los empresarios se quejaron por la gran cantidad de impuestos que deben afrontar y la poco retribución de la carga.

Igualcel compartió que su gestión ha aumentado la recaudación aún cuando bajó unas 120 tasas, junto con el recorte de 35 a 12 cargos políticos en aquella Municipalidad.

Además, se refirió a la necesidad de “una reforma impositiva con impuestos simples que resuman la gran cantidad de impuestos actuales en uno solo”. Y detalló que esta acción aliviaría a emprendedores y empresarios que deben “dar mil vueltas” al momento de rendir sus impuestos.

El ingeniero, ex director de Vialidad, enumeró algunas propuestas como precandidato a gobernador. En relación al trabajo, alentó una reforma laboral. “Tenemos que reemplazar los juicios por un seguro de desempleo. Y tenemos que eliminar los planes sociales y generar un sistema de empleabilidad”, sostuvo.

.@JavierJiguacel nos visitó en #Morón para contar las medidas que implementó en #CapitánSarmiento. Iban contra lo que la política nos hizo creer que funcionaba, a tal punto que los comerciantes y vecinos preguntaron cómo lo había logrado.

¡Para cambiar hay que tener coraje! pic.twitter.com/zamVkeJ76h — Analía Zappulla (@AZappullaOk) October 26, 2022

También propuso una mayor integración entre los municipios y la Provincia, con autorizaciones para productos que sobrepasen los límites de cada partido.

Para cerrar, Iguacel consideró que el Estado no depende sólo de los recursos económicos: “Todos dicen que no hay plata, pero no se necesita para que las cosas funcionen. Hay que inspirar a todos y, para eso, no hace falta que el Estado tenga plata”, cerrar.

«Con el mismo coraje que Patricia va a cambiar la Nación, nosotros vamos a cambiar la Provincia y el Municipio”, concluyeron los dirigentes del PRO.

Zappulla invitó a los comerciantes a no desanimarse e involucrarse en la vida política.

“Si uno no se mete con la política, la política se mete con uno. Nos pasó en la pandemia que la política se metió en nuestras vidas y nos marcó cómo teníamos que vivir. Y hoy lo estamos pagando con increíbles aumentos en la cantidad de suicidios, por ejemplo”, dijo. Y arengó: “Para cambiar, se necesita coraje”.

“Uno no se puede alejar de la gente. El que no tiene contacto con la realidad, no puede gobernar”, sentenció. Y consideró que “desde el Estado deben construirse las posibilidades para que cada uno pueda construir lo mejor de sí”.