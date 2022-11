Rubén «Pollo» Sobrero se sumó al paro de trenes: “Cuando hicimos el pedido por los jubilados se nos cagaron de risa”

El secretario de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, Rubén Sobrero, salió hoy a defender el paro del servicio de trenes lanzado desde el gremio de conductores, La Fraternidad, por la situación social que atraviesan los jubilados: «Cuando hicimos el pedido de un bono se nos cagaban de la risa», explicó el dirigente.

“No recibimos nada de la conciliación. La UTA sí, pero yo estuve hasta las dos hablando con La Fraternidad y no recibimos nada”, señaló el delegado del Ramal Sarmiento.

Si bien el Ministerio de Trabajo dictó ayer la conciliación obligatoria, desde la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) anunciaron que mantendrían la medida de fuerza para este martes. La Unión Ferroviaria nacional y la UTA (colectivos), si bien también vienen reclamando por el pago de Ganancias, no se plegaron.

“Es un tema que planteamos hace meses vía negociación y no se pudo conseguir una respuesta. Es un tema sensible. Lo charlamos en la última asamblea, por eso no mezclamos con reclamos de los activos. Los activos reclamamos por los jubilados”, dijo Sobrero esta mañana.

“Hace dos minutos me llamó tu producción y atendí. ¿Voy a atender periodistas y no a alguien del Ministerio La legalidad o la ilegalidad la da la fuerza de la medida. Vos planteas seguido la situación que atraviesan los jubilados. Nadie discute el tema de los jubilados. Se paró un gremio por los jubilados”, añadió el dirigente de la IS de Haedo.

“Quisimos poner el tema sobre la mesa. Nadie discute por los jubilados. Que esto no sea un caos todo el día. Que se vengan con alguna propuesta al Ministerio de Trabajo”, cerró. El reclamo de hoy va por otra vía, respecto de los pedidos de tipo salarial que la Seccional lanzó a fines de octubre con una marcha hacia el Ministerio de Transporte.