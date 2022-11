Larreta, Santilli y Di Castelnuovo arengan a fiscales en Ituzaingó: «Luchamos contra un aparato de casi 30 años»

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el diputado Diego Santilli y el concejal Gastón Di Castelnuovo encabezaron un encuentro de fiscales de Juntos por el Cambio en el gimnasio del colegio Edison de Ituzaingó, de cara a las elecciones 2023.

«Nada de lo que hagamos nosotros desde la política tiene sentido si del otro lado no están todos ustedes el día de la elección para ayudar a cuidar la voluntad de los votos de cada uno de los vecinos. Nada tiene sentido si no logramos hacer eso porque estamos luchando contra un aparato que tiene casi 30 años y van a intentar seguir siendo ellos los que decidan en futuro de nuestro distrito tal como lo vienen haciendo ahora. A la vista están los resultados, no va a haber nada distinto si no hacemos algo distinto”, advirtió el candidato de JxC en 2019, ante unas 400 personas, en busca de una revancha para conquistar la Intendencia.

En el acto estuvieron referentes del PRO y de JxC de la 1ra y 3ra sección electoral, como los concejales David Zencich de Merlo y Francisco Mones Ruiz (CC) de Morón, además de la diputada provincial María Eugenia Brizzi (del PRO de Morón), de militantes de “La Popular” y referentes de Más Valores de Cinthia Hotton.

“Su querer vivir en un país mejor, darles un futuro distinto a nuestros hijos y pretender que no se vayan a buscar otros horizontes cuando crezcan es estar locos, ¡entonces sí estamos locos!, gracias a dios acá veo que somos muchos los que estamos locos y queremos cambiar», arengó el concejal del PRO, que tuvo un giro después del escrache que en julio le hicieron a Mauricio Macri.

¡Hoy tuvimos un excelente Encuentro de Fiscales en #Ituzaingó! A 9 meses de las elecciones generales, más de 400 personas nos juntamos sabiendo que otro futuro es posible y que cada uno de nosotros somos los protagonistas 💪🏼 pic.twitter.com/bIXXSnPM5F — Gastón di Castelnuovo (@DiCastelnuovoG) November 12, 2022

Ese click le hizo, por fin, tener un discurso mucho más duro contra la administración descalcista, con la que tenía mejor diálogo que con sus rivales internos. El agente inmobiliario parece decidido, ahora, a una confrontación de verdad, después de haber dejado la oportunidad de presidir el HCD en diciembre del 2019.

Esto también se notó en el recinto, donde siguen sin transmitir las sesiones (salvo por el Facebook personal del cjal Gabriel Pozzuto). Aún así trascendió el discurso de Christian Lanaro, quien cuestionó los megarecitales de octubre de una gestión que paga sueldos de miseria, carece de un hospital propio y sigue sin cosas tan elementales como un cementerio propio desde 1995, cuando comenzó la autonomìa municipal.