En el boliche Roca Bruja de Villa Tesei: Un joven de 18 años recibió un botellazo en cara, perdió un ojo y está «delicado»

Un joven de 21 años, identificado como Santiago Martínez, le partió una botella en la cara a un adolescente cuando charlaba con su exnovia en el boliche Roca Bruja de Hurlingham, provocándole serias heridas, informaron este lunes fuentes policiales y judiciales.

Nicolás García recibió varios puntos de sutura en el rostro. Pero además, Marcela, la mamá, aseguró en diálogo con TN que su hijo “se encuentra en un estado muy delicado”.

“Hoy no está viendo, perdió la visión total del ojo. Estamos con cuidados segundo a segundo, con muchos controles. El médico nos dijo que en un traumatismo así, pierden el ojo en el acto”, advirtió.

“Estamos rezando mucho para que la pueda volver a recuperar. Se acuerda, sabe perfectamente quién fue. No pudo defenderse. Me llamó y se desmayó por haber perdido tanta sangre”, remarcó la madre.

Y agregó: “Él es diabético. Por la patología que tiene, lo que menos tenía que haberse lastimado es el ojo. Nunca pensé que iba a estar en esta situación”.

🔴 AUDIO | "ME CEGUÉ, GUACHO"

– Así se justificaba Santiago Martínez, el joven de 21 años que le desfiguró la cara a Nicolás García por verlo junto a su exnovia en un boliche

– También lo complica un mensaje de whatsapp

📲 EL AUDIO COMPLETO Y EL CHAT, ACÁ https://t.co/s1xc2FYqbb pic.twitter.com/OyJjza6m9Y — Vía Szeta (@mauroszeta) November 14, 2022

Nicolás fue auxiliado por el personal del boliche, mientras que el agresor se dio a la fuga. Siguiendo la investigación, policías de Hurlingham 4ta de Villa Mitre lograron individualizar al sospechoso y detenerlo cuando caminaba por calles Irigoyen y Azopardo.

El herido de 18 años fue trasladado al Hospital Posadas, donde fue atendido. “¿Estás ahí hablando de la vida y después te vas a comer a mi ex? Toqué fondo, no sé ni qué hice. Me cegué”, dijo el agresor en un audio de WhatsApp.

Un caso similar ocurrió en el mismo boliche en octubre del 2021, pero con dos mujeres como protagonistas. “Todo esto pasó porque se confundieron de mujer, pensaron que era otra persona. No puedo explicarles cómo me siento”, se lamentaba Sol Pernicone, a través de sus redes sociales, luego de ser atacada por una patota en el local.