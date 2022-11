Búsqueda en Moreno: Una mujer de Trujui lleva una semana desaparecida y ahora aprehendieron a quien sería su novio

Un hombre fue demorado hoy por la Policía en el marco de la búsqueda de Susana Cáceres, la mujer de 42 años del barrio de Trujui, Moreno, y madre de cuatro hijos, denunciada como desaparecida hace una semana.

En un principio, quien sería su novio, Alberto Peralta, había sido detenido junto a sus tres hermanos que luego fueron liberados. Le encontraron un revólver calibre 45 y en una camioneta Renault Duster prendas con manchas rojas que serán peritadas para saber si se trata de sangre o pintura.

Tras una manifestación que realizaron ayer a las 17 amigos y familiares de Susana frente a la comisaría 2° del barrio Trujui, a casi una semana de la desaparición y del intento de la familia de presentar nuevos testimonios que las autoridades policiales se habían negado a tomar, funcionarios de la Fiscalía 3 del departamento Judicial Moreno-General Rodríguez le tomaron declaración a a los cuatro hermanos Peralta.

Debido a que una testigo había visto a la mujer en una camioneta con los hermanos Peralta, se ordenó la inspección del vehículo, propiedad de uno de los Peralta, y se encontraron prendas manchadas de rojo. Aunque, como el dueño de la Renault Duster es pintor, podrían tratarse de manchas de pintura y no de sangre.

Por otra parte, un familiar de Alberto habría entregado a los fiscales una pistola calibre 45 que era de su propiedad, por lo que finalmente quedó aprehendido bajo el cargo de tenencia ilegal de arma de guerra ya que no posee los papeles de la tenencia. En tanto, sus hermanos se encuentran libres. Fuentes de la fiscalía aseguraron a ese medio que aún no hay indicios que relacionen la desaparición de Susana con Alberto.

#Moreno La Policia ya con información focaliza la búsqueda en el Barrio donde vive Susana Caceres.Está desaparecida hace 7 días.Trabajan pertos tastreadores, peritos y policías de Fiscalía ya escuchó a varios testigos de la zona.

Además, la Policía comenzó hoy a inspeccionar la zona cercana al domicilio de Susana, ya que el novio vive a cinco cuadras de su casa.

Adriana, la prima de la mujer desaparecida, había dicho a los medios que los vecinos señalaron al novio de Susana y a sus hermanos como personas de no fiar porque se sospecha se dedican a vender drogas. Al parecer, la relación entre la mujer y el detenido era reciente. El lunes antes de la desaparición, su pareja había ido hasta su domicilio a la madrugada, había pateado el portón y discutido con ella de una manera violenta.

Algo que llamó la atención del círculo íntimo de Susana es que el miércoles pasado, horas después de que la víctima no regresara, el detenido fue a la casa con una moto que era de ella. Según su prima, cuando le preguntaron qué hacía con ese vehículo, aseguró en un primer momento que lo había encontrado y lo querían robar, y luego que Susana se lo había querido vender. También, al ser consultado por el paradero de la mujer, les dijo que él no sabía nada y que no tenía una relación amorosa con ella, Luego se fue.

Todas esas nuevas pruebas o testimonios que fueron recabando la semana pasada quisieron sumarlos a la denuncia presentada. “Quisimos extender nuestra declaración y nos dijeron en la comisaría que no era necesario. Tampoco activaron de manera inmediata el protocolo de búsqueda, decían que había que esperar 48 horas, cuando ya no es así”, dijo ayer Adriana.

Por su parte hoy Cristian, exmarido de Susana y padre de uno de sus hijos, sumó su malestar y declaró a LN+, en la puerta de la casa de su expareja: “Cuando fuimos con Adriana y el resto de la familia a sumar más testimonios, la Policía vino a ver qué pasaba, pero lo cierto es que para la Justicia hoy es el día 1 de investigación”.

Por su parte, otro primo de Susana dijo que parte de la familia se encuentra en la UFI 3 de Moreno realizando la ampliación de la denuncia. Por el momento se sabe que los sospechosos habrían estado con la mujer entre el martes a la noche y el miércoles a la madrugada.

El pasado martes, a las 16, Susana Cáceres se fue de su hogar en la localidad de Villa Trujui, ubicada en Moreno, luego de dejarle a su madre el cuidado de su beba de 18 meses. “Ahí vengo, ma”, le habría dicho y habría ido a pagar una deuda con dinero de unos electrodomésticos que había vendido recientemente.

Susana Cáseres desapareció el 8/11 en Moreno, provincia de Buenos Aires.

“Supuestamente el miércoles a las 2 de la madrugada la vieron en el barrio con el hermano de un novio que ella tiene y otro hombre más. En principio nos dijeron que estaba en una camioneta Duster oscura”, contó.

“En el barrio nos dicen los vecinos que es gente pesada y que hay algo atrás de la desaparición de Susana y que por eso la Policía no tomó cartas en el asunto como corresponde. No activaron el protocolo de búsqueda de manera inmediata, como corresponde cuando una persona está desaparecida”, lamentó la prima.

Por otra parte, informó que las autoridades allanaron en la semana la vivienda del detenido. “Ha habido allanamientos en la casa del novio. Pero después ellos se mudaron; si no eran culpables, ¿para qué se van a mudar? Queremos que aparezca alguien a darnos información certera. No tenemos nada de la fiscalía, de nadie”, expresó.

El martes pasado, al momento de ser vista por última vez por su familia, Susana vestía un short de jean color azul y zapatillas negras. Su familia no recuerda qué prenda llevaba en la parte superior. La mujer tiene tez morocha, ojos verdes, mide 1,50 metros y tiene cabello rubio y largo hasta los hombros. En sus brazos y en una pierna tiene tatuajes.

En caso de tener algún dato sobre su paradero, comunicarse por teléfono al 911 o al 11-5563-3101.