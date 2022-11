COPEBO: Ledesma celebró el Día de la Militancia junto a Guillermo Moreno y Horacio Valdez, en José C. Paz

“Nos convocamos en este lugar donde es esencia de la militancia”, dijo el presidente de la Corriente de Pensamiento Bonaerense (COPEBO), Julio Rubén Ledesma, durante el acto que se realizó este jueves en José C. Paz, con motivo de conmemorar el regreso del Gral Juan Domingo Perón al país tras 18 años de exilio. Junto al Lic. Guillermo Moreno, el secretario General de SOIVA, Horacio Valdez; y el referente local de la COPEBO, Alejandro Pajón, ratificaron su proyecto político en el tradicional Día de la Militancia peronista.

En el galpón ubicado en Alem al 1500, Pajón se encargó de dar la bienvenida y comprometió a trabajar en “una causa común para mejorar nuestro distrito”. “Vamos a generar una discusión política que le hace falta a José C. Paz”, sostuvo.

A su turno, Ledesma ratificó su esencia peronista al manifestar que “en este 17 de noviembre como hace 50 años, seguimos siendo peronistas”.

“No somos ista de nada, somos peronistas de Perón y Eva Perón, y no nos avergüenza decirlo porque sabemos que los tiempos más felices fueron y serán peronistas, donde hubo trabajo, educación, salud y muchas oportunidades para los que venían de afuera para hacerse la América pero en la República Argentina”, dijo.

En ese sentido, criticó la situación económica, social y política: “Nosotros éramos la República y hoy tenemos un país denostado, no hace falta que lo diga yo, miremos a la derecha, a la izquierda y al centro. No es posible que hayan trazado una línea divisoria entre los que trabajan y entre los que no trabajan. Todo el pueblo argentino tiene el derecho de vivir con dignidad y la cual se recupera con trabajo y teniendo educación, y la posibilidad de crecer, y no por planes sociales”.

“Si algo está pasando en la República Argentina no podemos hacernos los distraídos, no podemos seguir apostando a algo que no tiene rumbo, no podemos ir a buscar al exterior recetas económicas si las tenemos acá”, sostuvo el dirigente mercantil (secretario del SEOCA), a la vez que convocó a poner en marcha el plan económico peronista desarrollado por los economistas Guillermo Moreno y Pablo Challú.

“Queremos recuperar las fuentes de trabajo, recuperar a la Argentina productiva, no para nosotros, sino que soñamos que nuestros hijos y nietos tengan oportunidades. Buscamos que el pueblo argentino se pare con orgullo y diga hoy me levanto contento porque mis hijos, mis nietos van a estudiar y salgo a trabajar”, apuntó.

En tanto, Moreno rememoró la vuelta de Perón. “En ese momento, nos vio muy emocionados como todos los pibes llevándose el mundo por delante y nos dijo miren muchachos que entre la sangre y el tiempo hay que elegir el tiempo. Y el viejo dijo eso porque en aquel momento el mundo era muy difícil, todos los pueblos tenían que ser liberales o marxistas y nosotros éramos peronistas nacionalistas”, sostuvo el ex funcionario.

“Perón fue sabio y nos dijo tómenlo con tiempo ahorren sangre que el tiempo va a pasar y si nosotros tenemos razón el mundo nos va a dar la razón. Y finalmente ustedes van a poder expresar no sólo en José C.Paz, no sólo en la Argentina que hay una doctrina superadora».

Por otra parte, Moreno apuntó contra el Gobierno al sostener que “no es tan difícil hacer una economía bien hecha solo hay que ver la necesidad del pueblo”.

“Si tenemos petróleo y gas, ¿por qué vamos a pagar los precios internacionales?. Cuando uno baja el precio de la comida y energía le da rentabilidad a la empresas y bajando el precio de la comida le queda al pueblo para pagar la cuota del auto, los ladrillos, la peluquería o comprar un libro”, dijo.

“El pueblo le dio las gracias a Eva y a Perón porque entendieron sus necesidades, y ellos no pueden creer que 70 años después le sigan dando las gracias. El pueblo tiene memoria y sabe quiénes son los que trabajaron para ellos mismos o no”, manifestó.

Por su parte, Horacio Valdez resaltó la importancia de estar en un acto donde está presente la juventud y los convocó a “recuperar la revolución inconclusa”

“Este un momento mágico para decirle a los jóvenes que están aquí que los que fuimos a buscar a Perón lo hicimos escribiendo en las paredes Perón Vuelve, con tiza y carbón. Y lo fuimos a buscar porque hacía falta que vuelva físicamente porque había pasado el tiempo de la Resistencia y porque muchos compañeros partieron y murieron por esta causa”.

Aunque manifestó que “lamentablemente todo cambió porque no hubo trasvasamiento generacional, y el Perón vuelve de aquella vez, tiene que volver en los jóvenes, ya no va a volver físicamente sino a través de sus ideas, va a volver en las verdades peronistas en la doctrina, el legado y vamos a recuperar la revolución inconclusa que todos los días podamos comer, trabajar y que todos los día haya fábricas, salarios, consumo y que no tengamos que pedir una dádiva a los que nos gobierna para que los vayamos a aplaudir”, reflexionó.