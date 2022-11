Un conductor mató a una adolescente de 17 y dejó herido a otro joven luego de atropellarlos con el auto, junto a un grupo de personas con los que había discutido a la salida de un boliche, en la mañana del sábado en Laferrere. La Policía, que estaba cerca, lo detuvo a los pocos segundos, cuando estaban por lincharlo.

Según explicaron los amigos de Jazmín, la víctima falta, secuencia ocurrió cuando volvían de bailar. En ese momento, estaban tomando en la vereda donde ocurrió el choque. Un grupo de personas (incluyendo al conductor del auto), vio que estaban con bebidas y se acercó a pedir si les convidaban. Ellos dijeron que sí.

Sin embargo, cuando estos últimos comenzaron presuntamente a tomar drogas, el grupo donde estaba Jazmín optó por alejarse. El conductor del auto estaba con otro amigo, que se movía en una moto. Según cita TN, tenía pedido de captura por robo, por lo que el joven de la moto también fue detenido.

Luego de esa secuencia, el conductor del auto se subió a su automóvil Volkswagen color gris, que se encontraba detenido en la mano de enfrente. Salió a toda velocidad, pero realizando una curva abierta, que hizo que el auto atravesara toda la calle, se subiera a la vereda e impactara contra el grupo de jóvenes.

🚨 Mató a una adolescente de 17 años: Un joven atropelló a un grupo de jóvenes a la salida de un boliche en #Laferrere https://t.co/naYRpiNwRG pic.twitter.com/psXy4XdE14 — Darío Albano (@albanodl) November 21, 2022

Los atropelló y apenas algunos lograron esquivar el coche. Estaban de espaldas, no alcanzaron a ver qué pasaba.

Varios de los chicos salieron a buscar al auto, que amagó a irse pero, por un desperfecto mecánico, quedó detenido. Lo sacaron a los golpes, según se pudo ver en las filmaciones de las cámaras de seguridad.

«No sabemos qué pensó. Estábamos de espalda por irnos nosotros, no entendimos qué pasó», contó una de las amigas de la víctima. Según el relato que hicieron los chicos, no se habría tratado de un accidente, sino que el conductor tuvo toda la intención de llevarse puesto al grupo.

«Entendemos que fue a propósito. Nos vio, se reía y no frenó. A mi cuñado le pasó por encima. Corrimos, Jazmín estaba llena de sangre, mi cuñado no sentía las piernas. El auto volvió a bajar a la vereda y un grupo de chicos nos ayudan para que no se vaya», completó.

Según cuentan, el conductor no atinó a decir nada luego del choque. Una chica que estaba con él en el auto lo cubría para evitar que lo golpeen. Luego se lo llevaron detenido.

Además de la muerte de Jazmín, otro de los chicos resultó gravemente herido. Según informó la señal TN, la Policía investiga si el coche que chocó al grupo de amigos es robado.

«¿Qué explicación hay para esto que pasó? No hay. Salieron a divertirse, son chicos jóvenes, sanos, de laburo. Jazmín trabajaba en el club que tengo, la conoce todo el mundo acá. Está impactado todo el barrio», se lamentó otro de los vecinos que acompañaba en el reclamo del grupo de amigos.

«Esperemos que haya justicia, esperemos que sea algo ejemplar para que no haya otra Jazmín», cerraron en medio de la conmoción. También subieron a las redes sociales las fotos del conductor y de la víctima fatal.