«No somos tibios»: De la Torre cerró acto en Moreno, junto a Patricia Bullrich y la premisa de «poner orden» en la Provincia

El senador bonaerense de Juntos Joaquín de la Torre encabezó un acto en Moreno junto a la precandidata a presidenta Patricia Bullrich, y ante más de 2 mil personas se postuló para gobernador en la elección de 2023 con un fuerte discurso de seguridad.

En ese marco, el ex intendente de San Miguel repasó algunos de los mensajes de su campaña vía pública y explicó los argumentos: “Digo `basta de todes´ porque me parece una locura que en la agenda de los políticos progres el ‘todes’ sea un tema cuando tenemos 40% de pobreza. Es un idioma inventado y ridículo”.

En la misma línea, explicó otro de los mensajes que llevan sus carteles: “Digo hay que poner orden porque la provincia de Buenos Aires necesita orden. En las cuentas y en las calles. Es sentido común: no se puede gastar más de lo que entra. Si soy gobernador, voy a eliminar 10 ministerios, especialmente el de la mujer y el de medio ambiente», disparó.

«Hay que poner orden en las calles, porque no podemos seguir viviendo con miedo a caminar, con miedo a que nos entren a nuestras casas, con miedo de ir a trabajar, con miedo de salir a la noche, porque no sabemos si nos van a matar para robarnos el celular. No nos va a temblar el pulso para despejar las calles cuando haya un piquete y para echar del Estado a los que cobran y no trabajan. Tampoco nos va a temblar el pulso en solicitar las fuerzas nacionales si fuera necesario para combatir el narcotráfico. No tenemos miedo, no somos tibios”, insistió De la Torre.

“Me comprometo con todos ustedes a que este cambio sea verdadero, sin miedos, porque los cambios nos van a traer prosperidad, progreso y nos van a dar las posibilidades que hoy hemos perdido”.



Junto a @delatorrej y un gran equipo, en San Miguel y Moreno seguimos sumando fuerzas. pic.twitter.com/siK6Chw916 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 25, 2022

En ese punto, Patricia Bullrich volvió a destacar el trabajo realizado por Joaquín de la Torre en San Miguel en materia de seguridad, donde “se logró bajar en un 65% el delito en un municipio del segundo cordón del conurbano, y eso es gracias a un sistema que funciona como consecuencia de la voluntad política local de hacerse cargo del tema”.

Asimismo, coincidió con De la Torre en su mirada de esperanza de cara al futuro. “Nuestra esperanza va más allá de lo que podamos hacer Patricia y Joaquín, tiene que ver con la voluntad de la inmensa mayoría de los argentinos de levantarse todos los días para ir a laburar y salir de esta crisis”.

También se habló de “cuidar a los que trabajan y a los que dan trabajo”, como uno de los pilares comunes de la campaña de Bullrich y De la Torre en el orden nacional y provincial.

Para culminar, De la Torre indicó que “la Argentina está en una situación muy grave. Estamos frente a dos modelos de país: el del esfuerzo o el del progresismo, el de la clase media pujante o el de los planes, el de la libertad o el de las cuarentenas eternas, el que protege a la gente o el que protege a los delincuentes, el que enfrenta a las minorías privilegiadas que rodean al Estado o el que negocia con las minorías privilegiadas que rodean al Estado”.

Y concluyó: “La gente ya tomó una decisión. Quiere un cambio profundo. Ahora tendrá que elegir quiénes son las personas adecuadas para llevarlo adelante. Estoy convencido de que sé cómo hacerlo, de que tengo el coraje para hacerlo, de que Patricia sabe cómo hacerlo y que tiene el coraje para hacerlo”.

Así, la presidenta del PRO volvió a ratificar su apoyo a uno de sus dos precandidatos a gobernador en la disputa bonaerense, que también tiene al intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel.