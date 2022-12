Vecinos de un barrio de Merlo piden por la reapertura de una Unidad Sanitaria y denuncian que para atenderse van a Morón

Vecinos del barrio Las Campanillas de Merlo salieron a pedir por la reapertura de la Unidad Sanitaria N° 28, en estado de abandono desde hace algunos años, en un contexto de ajuste que llevó a médicos de los hospitales municipales a un estado de alerta y movilización permanente y motiva las denuncias de recortes.

La salita contaba con los servicios de pediatría, obstetricia, ginecología y odontología, entre otras especialidades. ”Empezó a haber cada vez menos médicos, porque no les pagaban y además les robaban todo. Y de la noche a la mañana, cerró”, explicó una madre, que supo llevar a sus hijos allí, en Telenoche (C13).

Lo que más llama la atención en el abandonado predio es un cartel que la Municipalidad colocó frente de la propiedad, en el cual que se prometen reformas y la próxima reapertura. ”Pusieron ese cartel para que la gente no vaya a molestar al municipio y quedó ahí”, comentó una vecina desesperanzada con la posibilidad.

MENENDEZ CERRÓ DEFINITIVAMENTE LA UNIDAD SANITARIA DE CAMPANILLAS



La Unidad Sanitaria N°28 del Barrio Las Campanillas fue cerrada hace años por el intendente Menéndez. Para que los vecinos no se enojen, les puso un cartel de que la iban a reformar. Por supuesto, nunca sucedió. pic.twitter.com/JvLAZe0NL6 — Merlo Real (@Merlo_Real) December 1, 2022

Al no contar con la Unidad Sanitaria los vecinos contaron que para atenderse deben ir a Morón, al Hospital Posadas o a Capital Federal. «Vas al hospital Eva Perón, están de paro. Al Chutro, están de paro», alegan.

”Lo que a mi me preocupa es que si yo me levanto un día con problemas de presión, porque yo tengo problemas arteriales, no tengo a dónde ir. Mi familia es humilde, no podemos acceder a un remís y acá no hay ni ambulancias”, sentenció otro de los habitantes.

Las medidas de fuerza es porque los médicos ganan menos de la mitad que en CABA. Al menos, a fines de noviembre, la gestión Menéndez prometió equiparar sus salarios con los de Provincia. Claro que los hospitales bonaerenses esta semana siguen en conflicto, por el paro decretado desde la CICOP, por sus paritarias.