Fue detenido en Once: Un hombre desnudo intentó viajar colgado de la puerta del tren Sarmiento

Como si no bastara con las habituales vicisitudes que sufren los pasajeros del Ramal Sarmiento, esta mañana personal de seguridad tuvo que bajar de una formación a un sujeto que, absolutamente desnudo, se colgó de la puerta del tren en la estación de Once, por lo que no podía continuar.

Sucedió apenas pasadas las 5 de madrugada, cuando un hombre sin ropa se subió al último vagón y se tomó de una de las puertas, ya cerradas, de un tren que estaba por comenzar su recorrido.

Para su suerte, la enajenada acción fue advertida por personal de Trenes Argentinos, que pudo bajar al hombre antes de que se volviera más peligroso.