Vecinos de San Antonio de Padua reclaman la intervención de Aysa: «Hay gente desesperada buscando un balde de agua»

Vecinos de San Antonio de Padua (Merlo) salieron a reclamar por la falta del servicio de agua, en medio de la tremenda ola de calor que afecta al área metropolitana. Se quejan de falta de respuestas en pleno feriado.

«Todas las mañanas no tenemos agua», aseguró el encargado de un bar a Telefé noticias. «Hay que ser empáticos. Hay jubilados que no pueden comprar una bomba ni pagar la factura de luz -además de la del agua, que no viene con descuentos», reclamó una vecina después de una semana sin agua corriente en su barrio.

«Cada mañana enciendo la bomba para poder hacer café y limpiar los baños. Después juntamos agua en un tacho para lavar la vajilla», agregó el encargado del bar de Padua Sur.

Todos los veranos se queja de lo mismo: la baja presión y la falta de agua. «Vivir acá es una tortura», concluye.

«No nos podemos ni lavar las manos justo ahora que vuelven a aumentar los casos de coronavirus», sumó otro vecino que, en el feriado del jueves, se levantó a las 3.30 AM para juntar agua.

Por supuesto, a los reclamos se sumó la oposición. «Con más de 40º, además de sufrir la inseguridad, en Merlo y Padua tampoco tenemos agua. Una Municipalidad que nos abandonó y un Gobierno ausente. Necesitamos una respuesta urgente. Necesitamos algo tan básico como el agua. ¿Nos va a dar una respuesta @MalenaMassa y @AySA_Oficial?», posteó en sus redes sociales la senadora bonaerense Aldana Ahumada (Juntos por el Cambio) quien tiene intenciones ser precandidata a la Intendencia en el 2023