Ley de Alcohol Cero: El 1 de enero regiría en la Provincia, pero podría perder estado parlamentario en el Senado

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’ Onofrio, aseguró este miércoles que a partir del 1º de enero del 2023 comenzará a regir en la Provincia la ley de Alcohol Cero al volante, sancionada por la Legislatura la semana pasada. Sin embargo, está prácticamente descartada la reforma a la Ley de Tránsito nacional, debido a que el Senado no tiene fecha para debatir el proyecto con media sanción de la Cámara Baja.

De esta manera, es factible que no se pueda transitar por rutas provinciales a partir del año nuevo con algún grado de alcohol en sangre, aunque en la enorme mayoría de las calles de la Provincia y el GBA dependerá de las adhesiones y controles que realicen los municipios. En todo caso, la campaña sigue en cero.

«Esperábamos que esta semana saliera La ley del Congreso. Algunos dicen que por el feriado de ayer no pudieron viajar algunos senadores. Otros que no hay quórum. Pero se puede llegar a votar en alguna extraordinaria. Todavía estamos a tiempo para que se vote en el Senado el próximo año, ya que pasó por Diputados. Pero sabemos lo difícil que va a ser, por ser un año electoral. Por eso queríamos que se vote este año. De todas formas no hace falta una ley para que la gente no tome si va a conducir», señaló esta mañana Viviam Perrone, referente de la asociación civil «Madres del Dolor», en contacto con Mpquatro radio.

«Hay entre 14 y 20 muertes por día en la Argentina. Los Municipios tienen que adherir. Si no, hay alcohol cero en una comuna y en la de al lado no. Cuentos menos accidentes viales tengamos es mejor para todos», apuntó la referente, recientemente premiada por su trabajo por recudir la velocidad en la vía pública.

Espero de corazon q todos tengamos una Felices Fiestas y q no tengamos que lamentar muertes en manos de alcoholizados al volante.

Los responsables de evitar estas muertes tiraron la pelota para adelante, no la jugaron en equipo.#LamentableDecision@SenadoArgentina @InfoSegVial pic.twitter.com/dcLB0SUCaG — Silvia16 (@Silviaok16) December 21, 2022

La puesta en vigencia de la Ley en la Provincia, era una promesa de las autoridades, que sacaron el proyecto con fórceps de la Legislatura, la semana pasada, en medio del presupuesto 2023, la reforma fiscal y reclamos varios. «La Ley de Alcohol Cero se aprobó la semana pasada en la Legislatura bonaerense y ya se está trabajando en el decreto reglamentario y en la promulgación. Seguramente ya va a estar vigente desde el 1 de enero en todo el territorio provincial», expuso hoy D’ Onofrio en declaraciones a FM La Patriada.

La reforma, con sus modificaciones contrareloj, no establece consecuencias penales, pero contempla penas que incluyen multas, retención de licencias e inhabilitación para conducir a quienes hayan bebido alcohol.

De esa manera, se elimina desde ahora el grado permitido de 500 miligramos de alcohol por litro de sangre, tal cual se votó en la Cámara Baja Nacional (en ese caso para rutas y autopistas de jurisdicción federal). La nueva ley bonaerense, que debe ser reglamentada antes de fin de año, contempla, a su vez, la obligación de concurrir a cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública.

D’Onofrio remarcó que «esto es para todas las personas que circulen por el espacio público en la provincia de Buenos Aires» y reiteró que «va a contribuir a bajar los índices siniestrales, teniendo en cuenta que es del 44% la vinculación del alcohol con la siniestralidad».

«Incorporamos un nuevo paradigma. Hasta ahora había multas que no generaban un cambio en la conducta del infractor. Además de la multa, ahora hay una obligatoriedad de hacer cursos o tratamientos, e inhabilitaciones que van de 6 meses a definitivas», repasó D’Onofrio.

Ley de Alcohol Cero en PBA: "A partir del 1 de enero va a estar vigente en todo el territorio provincial"



– @donofriojorge, Ministro de @TransportePBA, en @NoblezaHormiga — FM La Patriada (@FMLaPatriada) December 21, 2022

El alcohol está presente en uno de cada cuatro siniestros viales y es la primera causa de muerte de menores de 35 años. Además, durante 2022 hubo 6162 infracciones por alcohol al volante en rutas, calles y caminos de la provincia de Buenos Aires, según se desprende del informe anual del Observatorio Vial del Ministerio.

Por eso, desde ahora, quienes conduzcan con valores de hasta 499 miligramos recibirán tres meses de inhabilitación para manejar. Si el grado de alcoholemia se encuentra entre 500 y 999 miligramos, la pena será de seis meses.

En tanto, estarán inhabilitadas por 18 meses las personas que circulen con tasas entre 1000 y 1500 miligramos de alcohol por litro de sangre. Por último, quienes superen los 1500 miligramos no podrán conducir por el lapso de 18 meses.

Durante el primer año de vigencia de la ley, las personas que conduzcan con una tasa de hasta 499 miligramos por litro de sangre serán sancionadas únicamente con la asistencia y aprobación de cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública.

La provincia de Buenos Aires se suma así a Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán con Alcohol Cero al volante. Quienes están en contra del proyecto, a nivel nacional, suelen responder a Provincias vitivinícolas. Y consideran con que con la Ley no alcanza: Es que el estado de calles y rutas también causa accidentes. Y que, de última, es una cuestión cultural.

Luchadores premiados

Luchemos por la Vida y Madres del Dolor recibieron el #PremioPríncipeMichael de manos del Príncipe Michael de Kent, por la promoción de la reducción de velocidad en calles urbanas, para reducir las muertes en el tránsito y generar calles más habitables. https://t.co/kEiBCP725P pic.twitter.com/kPalgkAXmB — Luchemos por la Vida (@luchemosxvida) December 16, 2022

«Luchemos por la Vida» Asociación Civil y la Asociación Madres del Dolor recibieron la semana pasada, en el Reino Unido, un reconocimiento por su trabajo en materia de seguridad vial. Fue durante la entrega de los premios Príncipe Michael de Kent, que se otorga desde 1987 a organizaciones civiles a las que se les da apoyo.

Este año, las ONG argentinas recibieron este premio de manos del Príncipe Michael de Kent por su labor en la promoción de la reducción de velocidad en las calles urbanas, propuesta de las Naciones Unidas y la OMS, para reducir el número de muertes en el tránsito y generar calles más seguras, verdes y habitables.

La ceremonia de entrega de premios se realizó en la ciudad de Londres el 13 de diciembre de 2022, donde recibieron este reconocimiento de manos del Príncipe Michael, el Dr. Alberto Silveira y la Lic. María Cristina Isoba de Luchemos por la Vida Asociación Civil y Viviam Perrone de la Asociación Madres del Dolor.

La mala noticia, para Perrone, estuvo a la vuelta de su viaje. Es que la aerolíneas Iberia le extravió su equipaje. Adentro de una de esas valijas estaba el premio que recibió en las islas. Aún espera que se las devuelvan.