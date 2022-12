Zabaleta respaldó a la selección «antigrieta» de Scaloni: «Hay mucho que aprender del ejemplo que nos dejaron»

Tras los cruces por el accidentado arribo del equipo de Lionel Scaloni, el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, salió a bancar a la selección campeona en Qatar 2022, a la que definió como «antigrieta». “En cada estadio de Qatar había argentinos que pensaban distinto. Hoy (por ayer) había cinco millones de personas que no todas piensan igual, pero este equipo logró juntarlas y hay mucho por aprender de parte nuestra del ejemplo que dejaron”, sostuvo el exministro, en una entrevista con Primer Plano (Somos, Cablevisión).

Por otra parte, en una entrevista radial con Alejandro Fantino, Zabaleta fue consultado sobre la decisión de la Selección de no acercarse a la Casa Rosada: “El problema no es la Selección decidiendo no acercarse a la política; es la propia política, que está lejos”, dijo el intendente. Y añadió: “La política, que es una herramienta enorme para que la gente viva mejor, actualmente debe haber agotado los binoculares que se venden en la Argentina porque hoy mira con largavista lo que está sucediendo en el país, más que cara a cara”.

En ese contexto, reflexionó sobre la política: “Estamos mirando de lejos lo que está pasando. Propios y extraños. Por ejemplo, te dicen que en la escuelita San Damián, que es un club de la Liga de Fútbol, falta el playón y los pibes lo necesitan porque en el potrero cuando levanta polvo no se ve ni la pelota, entonces uno se asoma desde el despacho con el largavista y dice que sí, que hace falta el playón. Pero no, flaco, salí y construí el playón”.

El jefe comunal señaló, para finalizar, que “hay que debatir las diferencias, pero desde adentro, en los vestuarios, porque afuera la gente está golpeada, hay 36,5% de pobres, y no podemos mirarlo desde lejos”.

“Hoy, mientras transito, en el mano a mano con mis vecinos con este privilegio que tengo de ser intendente y estar con ellos, me hablan sobre inflación, inseguridad, y trabajo. Tenemos que hacernos cargo.»