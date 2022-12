Con un menor a bordo: Roban un auto con 300 juguetes para donar a chicos del Hospital Posadas, en Castelar Norte

La Fundación «El Ejército de Alejito» comenzó este sábado una colecta «de urgencia» para llevar regalos a chicos con cáncer del Hospital Posadas, luego de que se robaran un auto en Castelar con viandas y 300 juguetes que iban a ser entregados para celebrar ésta Navidad.

«Estábamos juntando juguetes para llevar en Navidad al Hospital Posadas y compartir con los chicos de oncopediatría un día muy lindo», contó Gabriela Peirano, presidenta de la fundación y madre de Alejo Trani, quien murió el 22 de junio del 2016 tras luchar tres años contra la leucemia.

Además, disponían de «más de 300 juguetes nuevos y unas bandejitas hechas personalmente por voluntarios».

Sin embargo, el auto Honda Fit azul que se dirigía a la casa de Gabriela, el viernes al atardecer, fue robado en la intersección de las calles España y Arias, con todo lo que trasladaba.

La mujer, desesperada, corrió hacia el auto porque en el interior estaba uno de sus hijos. Como pudo, llegó a rescatarlo, pero los delincuentes se llevaron el vehículo con los 400 juguetes.

“Desde ayer que no paro de llorar, la gente se acerca y me da lo que puede. Hay gente comprando juguetes, regalando caramelos. Hubo un abuelo que me hizo llorar. Vino y me donó los 40.000 pesos de su jubilación. Creo que voy a morir más que ayer de amor”, relató la mujer este sábado.

Por esa razón, desde El Ejército de Aleijto realizan una nueva colecta de juguetes, los cuales deben ser nuevos por las condiciones de los niños que los reciben, con el objetivo de «no fallarle a los chicos».

Las personas que deseen acercar su donación a la fundación deben dirigirse a su sede, ubicada en la calle Zufriategui al 612, de Ituzaingó, de lunes a viernes de 11 a 13:30 y de 16 a 20. La colecta continuará durante la semana próxima.

«Estamos entre todos tratando de juntar de vuelta aunque sea lo que podamos para no faltarles a los chicos el 25», dijo Gabriela, que en la previa a Nochebuena recibía donaciones en la sede de la ONG.