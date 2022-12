Villa Sarmiento: Delincuentes le robaron la camioneta a una pareja que regresaba a casa tras el triunfo de la Selección

Una pareja de Villa Sarmiento fue despojada a punta de pistola de su camioneta, cuando regresaba a su casa junto a un hijo menor de tres años, el domingo 18 tras el histórico triunfo de la Selección argentina en Qatar.

El hecho fue difundido en las redes sociales por la mujer, dos días después, con las imágenes aportadas desde distintos ángulos de las cámaras de seguridad del barrio, apostadas cerca del cruce de las calles Manuel Rico y Ambrosio Crámer, (Morón). La camioneta contaba con sistema de rastreo satelital y fue hallada después en Caseros (TresF), pero el susto y la indignación por la falta de seguridad quedaron plasmados.

«Estoy harta de que la Argentina gire en torno a una pelota. Intente empatizar con la alegría de haber ganado y salimos a festejar el Domingo. Para mi familia y para mi fue un día de horror», posteó Laura D’Agostino.

Y detalló: «Regresando (16:48) de ir a festejar para buscar una bandera y volver a celebrar con la comunidad nos robaron en la puerta de casa. ERAN 4 HIJOS DE LA MIERDA EN UN VENTO AZUL DEL CUAL BAJAN 3 (1armado) y nos roban la camioneta y pertenencias. En la camioneta estábamos mi nene de 3 años atrás en su silla y yo. A mi entre tres intentaron bajarme pero me resistí por que estaba mi hijo atrás hasta que mi pareja logra bajarlo. Los tres me pegaron y tironearon (hasta un culatazo en la cabeza me dieron)».

En ese momento, según su relato, sus vecinos llaman al 911 sin suerte. «Pasado el tiempo y una vez que pudimos hacer todo lo debido encontraron la camioneta por que la dejaron tirada llevando las dos llaves de la misma calculo que para ir luego en su búsqueda. El seguro no respondía. Pudimos resolver por nuestra cuenta como traerla camioneta», contó la joven víctima en su cuenta de Facebook el martes 20 de diciembre. Por esos días la selección regresaba al país y paralizaba más de una oficina. Afuera sigue todo igual.