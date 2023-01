Brindis y lanzamiento de la CoPeBo: Ledesma convocó “a ganar La Matanza para que tenga un intendente del pueblo”

Con la presencia del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno (Principios y Valores), el presidente de la Corriente de Pensamiento Bonaerense, Julio Rubén Lesdezma, realizó este viernes un brindis de fin de año con tono electoral, en el que convocó “a ganar La Matanza para que tenga un intendente del pueblo”.

“Vamos a armar un bastión para llevar adelante un país, una intendencia peronista, donde no existan otras banderas que nos cobijen más que la argentina y del peronismo”, expresó el exdiputado e histórico dirigente mercantil, en su discurso de cierre de fin de año en el salón del predio del SEOCA de González Catán.

En ese sentido, manifestó que “el peronismo no es otorgar 10 mil pesos por asignación por hijo, 28 mil pesos por planes sociales, o en que en un municipio personal estén ganando 59 mil pesos”. Y resaltó que “el Gobierno Nacional tiene que resolver muchas cosas sobre todo la inflación, porque no es posible que en un país que quiera crecer vaya a buscar recetas afuera”.

“El peronismo te da dignidad, primero se preocupa en el hermano argentino y después somos solidarios” dijo en el marco de un armado que busca competir en el 2023. Hace un año que venía avisando que la alianza con el intendente Fernando Espinoza y el gobierno de Alberto Fernández vencía con el Año nuevo electoral.

No es la primera vez que Ledesma desafía al oficialismo: Con el kirchnerismo y el Frente Renovador supo ser candidato a intendente. También tuvo distintos períodos como diputado nacional y bonaerense (por la tercera sección). “El verdadero peronismo, no es tibio y no se anda con un pie en un lado y con el pie en otro”, definió.

«En ese camino de decisiones, todos los que militamos hace más de 20 años en la CoPeBo provincial, y que se va a transformar en partido nacional, vamos a tener candidatos propios”, afirmó Ledesma, mientras exhibía un folleto con la leyenda: “Matanza tiene esperanza. Este 2023 el pueblo debe ser el candidato”.

En la misma línea, instó a que en “esta oportunidad tenemos que ponernos todos de pie, con voluntad y convicción, ir para adelante, ganar La Matanza para que tenga un intendente del pueblo”.

“Lo que quiero es ver a mi gente, a mi pueblo a la cara y mirarlos con dignidad, he llevado adelante todas las luchas. Seguramente ustedes van a seguir con esas banderas la de la justicia social, la independencia económica y soberanía política que son las banderas de Perón y Eva”, expresó el secretario general del SEOCA.

Con respecto a la figura de Moreno, quien aspira a encabezar a un sector del peronismo, manifestó que “no hay otro candidato para la Presidencia más que él”. “Por eso tomé la decisión de acompañarlo”, finalizó.

Por su parte, Moreno sostuvo que “es un honor que Ledesma lo acompañe”. “Por todo lo que implica Rubén Ledesma en el peronismo de La Matanza y de la provincia”, dijo en Catán. “Cada vez que uno camina por el país me preguntan, que va a pasar en La Matanza quien va a ser nuestro candidato. Y ahora le digo a los peronistas de todo el país que se queden tranquilos que La Matanza va a seguir siendo peronista”, definió.

Anteriormente, el secretario de Carga y Descarga, Carlos Opsansky, habló en representación del movimiento obrero: “Quiera a dios que el 2023 sea mejor para toda la Argentina”. “Representamos a muchos sectores de los trabajadores si la producción arranca se pone en funcionamiento la máquina de los trabajadores: el trabajo y vamos andar mejor”, dijo el dirigente de la CGT de La Matanza.