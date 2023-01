Cambios en el Gabinete de Hurlingham: Zabaleta confirmó a Rafael Ochoa y Rody Rodríguez, en Obras Públicas y Cultura

La administración de Juan Zabaleta (FdT) confirmó hoy dos cambios en el Gabinete del Departamento Ejecutivo de Hurlingham, al que exministro de Desarrollo Social de la Nación regresó en octubre pasado luego de 16 meses de licencia (tiempo en el que el camporista Damián Selci estuvo a cago del gobierno local).

Según comunicó el Municipio, Rafael Ochoa quedó a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, que sigue desdoblada. El funcionario que reemplazó a Facundo Cadavid, estuvo en es misma función pero como subsecretario de Luis Pereyra, ahora a cargo del área de Servicios Públicos, durante la segunda gestión de Zabaleta.

Por otra parte, el periodista Rody Rodríguez, quedó al frente de la cartera de Cultura, en reemplazo de la exsecretaria Daniela Campisi (fue presentada en marzo del 2022 junto con todo el Gabinete de Selci). Un viejo conocido del periodismo y el peronismo regional, que fue asesor en distintos niveles de Cultura (caso INCAA) y Educación. Actualmente es miembro del consejo consultivo de la Universidad Nacional de Hurlingham.

En tanto, trascendió que Ariel Simoni y Abril Kopriva dejarán las carteras de Comercio y Medio Ambiente, respectivamente, aunque todavía no se conocen sus reemplazos. El oficialismo no tiene todo resuelta, ya que Selci no regresó al HCD (sigue de licencia) y el funcionamiento allí parece trabado, producto de las internas.