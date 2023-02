Primera Nacional: Morón suma otro refuerzo top y enfrenta un partido trascendente el domingo tras un mal arranque

Deportivo Morón sigue apostando a ganador. Tras un mal arranque en el torneo, con dos derrotas con dos partidos, el equipo del Oeste selló la llegada de su 15º refuerzo: Ezequiel Schelotto. Otro jugador top para la categoría, que viene a ensamblarse con otros apellidos que todavía no han rendido o siquiera debutado. El volante se suma así a Allione, Tino Costa y Brian Orozco, nombres pesados en un ataque aún flojo.

Schelotto, de 33 años y pasado europeo, llega a Morón hasta fin de año, al menos, tras un breve paso en Aldosivi. Con 18 años y sin debutar en la primera de Banfield, el lateral emigró a Italia para jugar en el Cesena, que en esos tiempos, estaba en la tercera categoría del fútbol italiano. Tras conseguir dos ascensos seguidos, el Galgo pasó por varios clubes de Italia; Catania, Atalanta, Inter de Milan, Sassuolo y Parma.

Luego de siete años pasó al Sporting de Lisboa, donde disputó 43 encuentros, tres por Champions League, en dos temporadas. Luego desembarcó en la Premier League. En el Brighton disputó 33. En medio de su estadía fue cedido a préstamo al Chievo Verona, quien hasta el momento fue su último club en Italia.

🔜 Próximo partido



🏆 Primera Nacional • Zona A • Fecha 3



🆚 Guillermo Brown (PM)

📆 Domingo 19/02

🕘 21.30 hs

📺 TyC Sports

🏟️ Estadio Nuevo Francisco Urbano #VamosGallo🐓 pic.twitter.com/1o1P5fEj7n — Club Deportivo Morón 🐓 (@depmoronoficial) February 16, 2023

En el 2021, Schelotto tomó la decisión de jugar en el fútbol argentino. El club que lo recibía era ni más ni menos que Racing Club de Avellaneda. El Galgo jugó sólo 8 partidos en la Academia. Distintas lesiones, una de ellas de gravedad (rotura de ligamentos), no le permitieron al lateral, mostrar su mejor versión en el club.

Después de rescindir con el equipo de Avellaneda, y en una salida con declaraciones en contra de Fernando Gago, técnico de la Academia, llegó a Aldosivi, donde jugó poco. Por eso lo acercaron a Morón.

Hace algunas semanas, Ezequiel Schelotto en una entrevista con 90 Minutos (ESPN), hizo declaraciones que dejaron en claro su descontento por su salida de Racing y demás. Sobre la Academia, el principal apuntado fue Fernando Gago, «Viene un entrenador al que le pasó lo mismo que a mí cinco veces más. No me gustó cómo se manejó (Gago) conmigo”, dejó en claro el Galgo. Además otro de los temas que tocó, fue la difícil situación que pasaba al ser jugador libre. «Este mes me la pasé entrenando solo y hace tres días que no puedo porque no tengo fuerza para seguir soportando una situación así”, había lanzado el Galgo.