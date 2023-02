Mesa del Frente de Todos: Lucas Ghi dijo que «hay que crear las condiciones» para que CFK sea la candidata a presidente

En una conferencia ofrecida esta mañana, a agenda abierta, en la sede del palacio municipal, el intendente de Morón, Lucas Ghi, respaldó la campaña para que Cristina Fernández de Kirchner sea la candidata a presidente del Frente de Todos: «Creemos que es inocente. Hay que crear las condiciones para que la vicepresidenta pueda participar si quiere», sostuvo el dirigente del Nuevo Encuentro (en el FdT).

«Nosotros creemos obviamente que la vicepresidenta está proscripta como el emergente de un proceso judicial completamente viciado» por «la parcialidad manifiesta del tribunal que la condenó», afirmó hoy uno de los intendentes del Conurbano bonaerense que asistió a la primera reunión electoral convocada por el Presidente, Alberto Fernández, quien intenta de pie, ante la posibilidad de no ser candidato a la reelección.

Por ahora, el kirchnerismo le pone a la Vice por delante, más allá de la promesa de CFK de no ser candidata este año, aún cuando toda la jurisprudencia la beneficia en términos jurídicos (hasta tanto su condena no sea confirmada por la Corte Suprema, tal como sucedió con el difunto expresidente Carlos Menem).

«Hay que generar las condiciones y si la voluntad de la ex presidenta es participar debemos hacer que pueda hacerlo. Esa fue una de las conclusiones que se desprendieron de la mesa política del otro día», recodó Ghi. Y comparó el caso con el de Lula Da Silva, quien fue condenado (preso) y perdonado por una especie de indulto supremo, en el que por un tecnicismo del proceso le limpió la «ficha» para que sea candidato.

Pero en este caso el kirchnerismo es gobierno y tiene el desafío de mantenerse unido y enfrentar el resultado de cuatro años de duros trances económicos, sociales y políticos. En ese sentido, Ghi ratificó que irá por la reelección. «Vamos a someternos a un balance con dos años de pandemia… Me parece que el rol del Estado fue valorable. Es un contexto difícil pero tenemos ganas de afrontar ese desafío», dijo esta mañana. El Nuevo Encuentro lo lanzó hace ya un año, con respaldo del PJ local. Difícilmente tenga internas.

En el mismo sentido, Ghi advirtió que el actual gobernador, Axel Kicillof, «debería ser nuestro candidato, definitivamente».

Seguridad

En otro orden, el intendente se mostró preocupado por los casos de inseguridad en el distrito. Y aunque aclaró que lo se hace «no es suficiente», advirtió que se invierte cerca del 15% del presupuesto en tareas de prevención. Además de la Secretaría de Seguridad, incluyó a mejoras en servicios públicos y asistencia social.

«Cada mes nos llega un informe con las personas que van recobrando su libertad. Nos acercamos a los que viven en Morón para que tengan posibilidad de acceso a un empleo, a terminar el secundario o a una tarjeta SUBE. Esos recursos también hacen a la seguridad», apuntó. Aunque no quiso profundizar sobre las políticas de adicciones a las drogas ya que, dijo, en medio de la campaña política «cualquier cosa que diga la tergiversan; aunque está claro que la política de lucha contra el narcotráfico no dio resultado en 50 años».

Consultado sobre la construcción de la alcaidía sobre la Ruta 4 (detrás de la Base Aérea), aclaró que llegó a un acuerdo con el intendente de Hurlingham para que unifique con el proyecto de El Palomar. Ante las quejas del municipio vecino (por la cercanía a un barrio), le propusieron a la Provincia que se construyan dos unidades juntas cerca del Camino del Buen Ayre, como en principio había propuesto el gobierno de Zabaleta.

El intendente Ghi también adelantó anuncios sobre la venta callejera, tras el notable crecimiento que hubo en la pandemia, en ambos lados de la estación de Morón. Dijo que es «inminente una intervención» en la Plaza de la Cultura (detrás de la Universidad), que se convirtió en un punto neurálgico de manteros y comerciantes informales de las redes sociales. El límite, explicó, son aquellos que ni siquiera viven en el distrito.

«La venta ambulante es un fenómeno que nos preocupa. Pero estamos limitados a las familias que son de Morón. La plaza Norte es un lugar de entrega. Lo estamos redefiniendo, junto con las cosas que ahí se venden. Queremos intervenir el espacio. Estamos en diálogos con los referentes de ese espacio. ¿Por qué no vamos con la policía? No me parece una solución y se van a dispersar, como pasó en Once. Así no se resuelve. Es un problema estructural. Para algunos seguramente no es la primera opción de vida. Otros operan en la vía pública que forman redes ilegales», explicó el intendente, que negó cualquier tipo de «convivencia».