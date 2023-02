Noche de terror en Moreno: Motochorros asesinaron a un hombre que había ido a buscar a su novia, para robarle la moto

Un hombre de 39 años fue asesinado de un balazo en el pecho por delincuentes que lo interceptaron para robarle la moto en la localidad de La Reja, partido de Moreno, informaron fuentes judiciales.

El violento hecho se registró pasadas las 23 del domingo, en la intersección de las calles Belisario Roldán y La Piedad, luego de que Hernán Albano Cocchiarella (39) pasara a buscar a su pareja por su trabajo a bordo de su moto Honda XR 150.

Allí, Cocchiarella y su novia fueron interceptados por dos asaltantes que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon a quemarropa al hombre «sin mediar palabra» para robarle el vehículo.

Ante tal circunstancia, la pareja del hombre de 39 años llamó al 911, pero cuando la ambulancia se presentó en el lugar la víctima ya no presentaba signos vitales.

Tras el homicidio, intervino en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Moreno-General Rodríguez, a cargo de la fiscal Luisa Pontecorvo, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad municipales y hasta esta mañana trabajaba para dar con los responsables del crimen.

🔴 Inseguridad en Moreno: mataron a un hombre para robarle la moto. La policía habría identificado a los autores del asesinato.



📍 Desde el lugar, informó @jeanlibares1 en #8AM con @majulluis, @deboraplager y Marina Calabró. pic.twitter.com/BS2OIW5NcZ — La Nación Más (@lanacionmas) February 28, 2023

Por su parte, peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar del hecho, donde recogieron un casquillo perteneciente a un arma de bajo calibre.

Según relató su padre a la prensa, Albano Cocciarrella trabajaba en el peaje de la Autopista del Oeste y ya le habían robado una moto hace unos meses.

«Estamos muy inseguros. Es un desastre. Me arrancaron la vida. Como padre le dije que venda la moto. Él no me hizo caso», afirmó con lágrimas en sus ojos Luciano Cocchiarella, padre de la víctima, en diálogo con el canal de noticias TN.

En ese sentido, el hombre de 75 años continuó: «Mi hijo fue a buscar a la novia al trabajo. Cuando regresaban, estaban yendo a la casa de la suegra…no le dieron tiempo a nada, fue todo muy rápido».

Por último, expresó que «este es el paisaje de todos los días» y agregó: «No me llamó ninguna autoridad. A mí me robaron un montón de veces y no pasó nada. Esto es terrible. No tengo ganas de nada, pero esto se tiene que ver».