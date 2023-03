Larreta y Santilli, de campaña por Morón Syur: “Necesitamos encarar a fondo el problema de la inseguridad»

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el el diputado nacional Diego Santilli (JxC) protagonizaron este viernes una recorrida por Morón, de la mano del ex intendente Ramiro Tagliaferro (PRO). “Necesitamos encarar a fondo el problema de la inseguridad, los chicos no pueden volver solos de la escuela. La gente tiene miedo, no se puede vivir más así”, apuntó esta tarde el precandidato presidencial.

Acompañados por el concejal Leandro Ugartemendía, los precandidatos asistieron a una escuela en la que los alumnos sufren robos cuando se retiran de estudiar. Asimismo, estuvieron en barrio “San Francisco”, cerca de donde estuvo el Presidente, el lunes pasado, donde «la mitad no tiene acceso a agua corriente».

En ese sentido, Santilli agregó: “Los bonarenses están hartos de las mentiras y las promesas incumplidas. Hace décadas que el retroceso de la Provincia es permanente. Si nos eligen, el 10 de diciembre tenemos que empezar a cambiar la historia porque la provincia tiene todo para salir adelante”.

En Morón viven con miedo y angustia. Los motochorros matan para robar y los únicos que intentan frenarlos son los vecinos. Se tienen que cuidar entre ellos poniendo en riesgo su vida. Con @diegosantilli y @rctagliaferro vamos a hacer que la gente viva tranquila. pic.twitter.com/xeioVn0Xb9 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 3, 2023

«Tenemos la oportunidad histórica de ponerle un fin al populismo que ha llevado a la provincia más rica de la Argentina a ser una de las más pobres. Es el motor productivo y exportador del país. Tenemos que empezar el primer día a mover la rueda del trabajo privado, a incentivar la inversión, a generar las condiciones para potenciar todo el aparato productivo», concluyó Santilli.

Por su parte, Tagliaferro fue crítico respecto a la gestión de Lucas Ghi, “Es continuismo de lo que hicimos nosotros”, y agregó: “Hace cuatro años nos fuimos, la gente nos sigue hablando de las obras que hicimos y nos sigue esperando. Así que tendremos que regresar otra vez para hacer lo que falta acá que es mucho”.

“Hoy estamos totalmente distintos, la gente está desamparada en cuanto a cloacas y agua corriente, están abandonados en ese sentido”, afirmó Leandro Ugartemedia.

La agenda en el municipio bonaerense se completó con la visita a una panadería para hablar con los dueños de la situación de los comerciantes, y una recorrida por la zona céntrica para escuchar a los vecinos.