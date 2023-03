Ante la ola de calor: Por falta de agua potable, ventiladores o luz, varias escuelas de la Zona Oeste están sin clases

La ola de calor y las fallas en la infraestructura en las escuelas (más las públicas, pero también privadas) retrasaron el normal reinicio del ciclo lectivo 2023. Por la falta de luz, agua, o simplemente ventiladores, en muchos establecimientos se tomó la decisión de recortar las horas del clases al mediodía o directamente suspenderlas, hasta tanto no bajen las temperaturas o se responda a las demandas de la comunidad.

En el caso de La Matanza, un sector de docentes enfrentado a la conducción del Suteba de Roberto Baradel, marchó al Consejo Escolar para buscar respuestas. Aunque desde el mismo oficialismo se baja línea de que, tal como ocurre de los días de mucho frío, los directivos de cada establecimiento tomen la decisión de suspender las clases, amparados en una reglamentación nacional. Esto se suma al asueto/ paro que sectores tanto del kirchnerismo como de la izquierda militan para movilizar el miércoles por el 8M.

Por caso, la exdiputada del FIT Nathalia González Seligra, docente de la ES23 de Laferrere y referente de la Lista Marrón-Multicolor, comunicó en sus redes sociales estar sin clases porque «no podemos afrontar la ola de calor. No contamos con obras de electricidad, no funcionan los ventiladores, no tenemos agua potable y no envían bidones. Por eso nos vamos a movilizar al Consejo Escolar. Muchas escuelas sufren esta situación, a pesar de que el Gobierno (de Axel Kicillof) diga que se hizo la mayor inversión de la historia».

Información que nos fue llegando a través de docentes:

Palomar: Es32, EES 53, EP 58

Castelar: ES 9, ES 38 (sum de la ES9), EES 44, EP 50 (en la EP 17), 21, 54

ES 8 Morón

ES 23 Haedo

ES 45 (suspenden TT)

👇 — Jorgelina Esteche (@EstecheJor) March 6, 2023

Esta terrible denuncia me hizo llegar una madre de la secundaria N°8 de los Aromos en #Merlo. El agua que estuvieron consumiendo tiene larvas y además la escuela tiene graves problemas de infraestructura y falta de mobiliarios.😡 pic.twitter.com/IyOZXQIdsN — David Ezequiel Maidana ❤💚✊ (@DavidEzMaidana) March 6, 2023

A su vez, la profesora Jorgelina Esteche, referente del PTS de Morón, detalló por su lado que «desde la semana pasada falta agua y ventiladores» en varias escuelas de este distrito. «No hay cortinas o faltan auxiliares, la lista es larguísima! Una vez más salta a la luz en que condiciones se trabaja y estudia», agregó.

Este relevamiento docentes daba cuenta de establecimientos ubicados en El Palomar (Es32, EES 53, EP 589 y Castelar (ES 9, ES 38, EES 44, EP 50 (EP 17), 21, 54) la ES 8 de Morón, ES 23 de Haedo y ES 45 (TT) TT).

«Mientras Kicillof abre la sesión legislativa en PBA hablando de comienzo de clases con normalidad, Suteba te manda un mensaje de texto para que hagas una nota, en vez de llamar a medidas contundentes para garantizar condiciones de infraestructura en las escuelas», cuestionó la dirigente del FIT.

En el caso del Consejo Escolar de La Matanza, colgaron en redes sociales una nota que aclaraba que se enviarían ventiladores a los establecimientos que lo habían solicitado. En Merlo denunciaron que la ES 8 del Barrio Los Aromos tiene el agua de pozo contaminada con larvas y también reclamaban el envío de bidones.