Diwan busca ser candidato en Morón, ahora por Libertad Avanza : «Te llaman de todos lados, te quieren comprar»

Una semana después del plenario que reunió en Morón a dirigentes de Libertad Avanza de toda la Primera Sección Electoral, uno de los anfitriones del encuentro, Ariel Diwan, elevó la figura del diputado presidenciable Javier Milei y confirmó que quiere ser candidato a intendente, aunque falta mucho para confirmarse.

«No te sabría decir. Que la mesa defina el mejor candidato. En el que caso de tener que ser candidato a intendente, no tendría ningún problema», sostuvo esta mañana el productor teatral e inmobiliario, en diálogo con el programa «Estación Central» (Mpquatro radio online). También dio a entender que quieren comprarlo de otras fuerzas políticas, a pesar de que en 2001 fracasó en su intento de encabezar una lista de concejales en Morón, por la línea de hoy diputado Facundo Manes. Para eso se había afiliado a la UCR, aunque ahora dice que eso nunca quedó firme, de la misma manera que bajaron su lista en el búnker de JxC.

Diwan estuvo en el escenario del Club ’77 el viernes pasado, junto con los principales armadores del espacio. Sólo les faltó Milei, entre más de tres mil personas y una amenaza de bomba que casi obliga a cancelar.

«Fue un acto de gente común, más grande de lo que esperábamos. El 90% no era militante… Fue la presentación de la Primera Sección Electoral. Y sin Javier. Hubo dos amenazas de bomba. Quisieron romper el acto. Pero pudimos terminar y estoy feliz por cómo acompaña la gente», reflexionó hoy el empresario.

Diwan se sumó formalmente a Libertad Avanza en diciembre, conformando una mesa que disputa la representación territorial en tiempos de río revuelto. «Todas las semanas se suma gente. Algunos vuelven y otros no. Después nos enteramos que trabaja para éste, para el otro. No tenemos compromisos con nadie. Me llamaron de todos lados: «Te queremos dar una mano». Qué quieren decir. Que te van a comprar los afiches? Te quieren comprar. Yo agradezco, pero no necesitamos ayuda de nadie», respondió hoy.

Diwan se siente «representado» por un Milei que despotrica contra la «casta política». «Es uno de los pocos políticos que puede salir a la calle, porque la gente está cansada», dice. «Cuando Javier habla de la casta, yo lo viví en carne propia. Te sacan a patadas. En Morón hace 25 años que están los mismos y viven de la política. En el 2021 Tagliaferro llamó para que de arriba dispongan que no tenga boleta. Que fue lo que pasó».

La fuerza libertaria, ayudada por las encuestas y el descrédito de la clase gobernante, asoma como para romper con la grieta. Diwan descree que indirectamente su existencia le garantice un triunfo sólo para peronismo.

«Al día de hoy no estoy de acuerdo con que Milei le saca votos a Juntos por el Cambio. Le saca a todos. Me parece que está mejor JxC que el Frente de Todos. Pero en caso de ganar estaremos preparados y en el caso de que no, nos vamos a sentar a la mesa. Me parece que está bueno que sean tres fuerzas en el recinto, en vez de dos, y que se tenga que charlar. No que lo arreglen entre ellos. Escucho muchas denuncias, pero después no pasa nada. La gestión de Ghi fue decreciendo. Cada vez peor. Están viendo cómo hacer para mantener el perder, mantener una concejalía. Después ves carteles contra mío en la Autopista».

El empresario moronense sabe que en el distrito las cartas para el oficialismo parecen echadas y apuesta a hacer saltar la banca. «El Frente de Todos hablaba de la deuda de Tagliaferro, de la contratación de empresas fantasmas. Y qué hicieron? Son una manga de ladrones. Me parece que esto tiene que cambiar en algún momento. Pero, en Morón, esto no va a pasar nunca, ni con Juntos por el Cambio ni con el FdT», cierra.