Primera Nacional: Tras los magros resultados, Deportivo Morón echó a la dupla técnica que encabezaba Migliardi

Tras la derrota ante Flandria, la dupla técnica integrada por Alejandro «Chiche» Migliardi y Joaquín Iturrería dejó de dirigir al primer equipo del Deportivo Morón. El equipo está 17° en la zona A de la Primera Nacional con 4 puntos, tras una pretemporada de 15 incorporaciones, apuesta de la gestión Mansilla.

La decisión de la CD fue comunicada anoche en forma oficial: ‘»A partir del día de la fecha, el cuerpo técnico, encabezado por Alejandro Migliardi y Joaquín Iturrería, no continuará a cargo del Plantel Profesional. Agradecemos enormemente la entrega durante este periodo y les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos», destacó el club. El próximo compromiso pasó para el lunes, cuando el Gallo reciba a Alvarado.

La dupla salvó el año pasado lo que era una pésima campaña de Orfila (venía de un mal paso Belgrano y por Chile y que luego sería destituido de Atlanta) y algunos partidos de Walter Coyette, que tras el affaire Akerman (semanas más tarde se retiró) deparó en Quilmes, donde fue otro espanto (como lo había sido en Alvarado).

Migliardi venía de renovar el contrato antes de fin de año hasta diciembre 2023, tras una campaña menos que regular. Antes había sido interino, cuando entrenaba arqueros y dirigía reserva. En su mandato, la dupla dirigió 27 partidos oficiales, con 10 ganados, 11 empatados y 6 derrotas. El 50,61% de los puntos en juego.

Comunicado Oficial | A partir del día de la fecha, el cuerpo técnico, encabezado por Alejandro Migliardi y Joaquín Iturrería, no continuará a cargo del Plantel Profesional.



Agradecemos enormemente la entrega durante este periodo y les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. pic.twitter.com/Q9HVKVwAjX — Club Deportivo Morón 🐓 (@depmoronoficial) March 14, 2023

La desvinculación no habría sido en tan buenos términos. “Es más fácil echar a un cuerpo técnico que a 30 jugadores. Hay que entenderlo de ese lado y tomarlo así. Lo que sí nos queda es la sensación de que no hubo ni una charla, sino directamente nos informaron que no continuábamos”, dijo Migliardi a Primer Plano.

“El golpe de timón del que nos hablaron les dijimos que lo íbamos a hacer con cambios profundos en el plantel, pero no nos dieron la oportunidad. Estas cosas tienen algo de injusticia, de ingratitud si se quiere, pero cada cual hará su análisis y hay que seguir”, agregó el ex arquero. Ahora es tiempo de reemplazos. Fabián Nardoza (otro campeón que siempre quiso la oportunidad en el Gallo) acaba de dejar el banco de Tristán Suárez.