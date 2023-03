Críticas a Cristina y presencia de Tagliaferro: La UCR lanzó candidato en Morón, para ir «por la tercera» Intendencia

Ante unos 400 dirigentes, militantes y vecinos, el concejal radical Rolando Moretto lanzó anoche su pre-candidatura a intendente de Morón. Asistieron al acto realizado en el Centro de Jubilados y Pensionados de Buchardo 1640, Castelar Sur, entre otros el diputado provincial y titular de la UCR Bonaerense, Maxi Abad; el diputado Sebastián Salvador; la presidenta del bloque y del Comité de Distrito, Silvana Samparisi; y la visita del exintendente Ramiro Tagliaferro, quien pese a este respaldo quiere disputar la Intendencia en octubre.

Abad, uno de los oradores y contendientes dentro de Juntos por el Cambio para las PASO en la Provincia, sostuvo que «creemos en la unidad de la coalición», aunque aclaró que «eso no significa que el radicalismo no va a debatir, ni a discutir, para dotar a esa coalición de su impronta ideológica y mucho menos va a renunciar al protagonismo de los tiempos que vienen, en la Argentina, en la provincia y en Morón”.

Moretto, candidato Consenso Radical, recibía en tanto la visita de Tagliaferro, encolumnado hoy con Larreta y Santilli: En su entorno dicen que buscará llegar a las Primarias de agosto como candidato «de unidad». Eso pese a que dentro del PRO ya se lanzó la concejal Analía Zappulla, referente local de «Pato» Bullrich. Y que anoche el radicalismo pedía ir «por la tercera» Intendencia en Morón, en alusión futbolera (por la última copa de la FIFA obtenida en Qatar 2022) de las gestiones de Abel Costa y Norberto García Silva.

«El intendente Lucas Ghi niega la inseguridad, cuando fue asaltado dos veces en los últimos tres meses. Es un intendente que se queja de la justicia y de la Corte Suprema, y no repara que a un par de cuadras, los juzgados de Morón no tienen jueces laborales, ni de familia, ni penales, y que un trabajador si quiere reclamar sus derechos tiene que esperar tres años por una audiencia», sostuvo Moretto en el cierre de los discursos.

“Un intendente que en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, hizo un “flaco” homenaje a los 40 años de democracia, al mentir sobre la supuesta proscripción de la vicepresidenta”, continó. “La que sí está proscripta por las políticas del gobierno nacional, provincial y municipal, es la clase media

que no llega a fin de mes, porque la plata no alcanza por la inflación. Los que sí están proscriptos son los jubilados, a los que el presidente les mintió que les iba a aumentar los haberes para vivir mejor. Los que sí están proscriptos son los chicos, que si hace calor no pueden ir a la escuela porque no tienen ventilador”.

“Ellos (por el gobierno municipal) prioriza los recitales y desatienden a la gente, porque pasa lo mismo con el estado deplorable en el que se encuentra el espacio público, eso es incontrastable”, completó el edil.