Marcha contra el Golpe y la «mafia judicial»: Para el titular de ATE Morón, el candidato del FdT debe ser Cristina o Scioli

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la conducción de ATE y CTA Morón marchó este viernes hasta Plaza de Mayo junto a organizaciones de Derechos Humanos, partidos políticos y movimientos sociales para repudiar el último golpe de Estado, bajo la consigna «Basta de mafia judicial”.

El secretario de ambas seccionales, Darío Silva, acompañó los reclamos del kirchnerismo duro. Y sostiene que la mejor opción que tiene el Frente de Todos en las elecciones presidenciales es la actual vice, Cristina Kirchner. Sin embargo, también se barajan otros candidatos, en un escenario complejo dentro y fuera del Gobierno.

¿Toman partido en la interna entre el Presidenta y La Cámpora?– Consultó este medio a Silva, el jueves pasado.

– Nosotros estamos participando de todas las actividades, de uno y de otro, porque apostamos a la unidad del sector. Si está todo partido se pierde. Por un lado está la gente de Alberto y después toda la interna dentro del kichnerismo. En La Cámpora hay diferencias entre Facundo Tignanelli y el Cuervo Larroque. Y Máximo que ayuda más a romper que a ordenar. El otro día salió a pegar al Kicillof. Es muy complejo.

¿Les da los mismo el candidato (presidencial) o participan de la discusión?

-No, no es lo mismo. Tratamos de que Cristina sea la candidata. Creo que es la única alternativa. Pero si no es ella, tendría que ser Scioli, con Wado de Pedro. Scioli puede llegar a captar los votos peronistas y mantener los de Cristina. Fue el más leal de todos los funcionarios que tuvo. Alberto no sé si va a presentar. Todo Presidente quiere reelegir. El tema es qué quiere ella. En Provincia está claro que debe ser Kicillof. Y en Morón no hay otro que Lucas Ghi. Marinucci, después de lo que está haciendo en los trenes, no puede.

Debate en ATE

La Asociación de Trabajadores del Estado tendrá su propia discusión interna, justo antes de las PASO de agosto. A principios de mes, la conducción nacional de ATE definió que la fecha de las elecciones para renovar los cargos para el período 2023/2027 sea el 9 de agosto. Previamente, el 10 de mayo se realizará la convocatoria para el llamado a elecciones, así como el 23 de mayo será la fecha límite de presentación de listas.

En ATE no se decidió el secretario nacional. Hay dos que quieren ocupar el cargo de Héctor Godoy: El «Colorado» Oscar De Isasi, jefe de ATE Provincia, quiere ser. Pero Rodolfo Aguiar, secretario Adjunto de ATE Nacional, también. Silva se va a presentar en Morón por otro mandato de cuatro años, que sería el último.

En el mientras tanto tiene que sobrellevar la relación entre paritarias y campaña electoral. Su base está en el Hospital Nacional Alejandro Posadas, como así también delegaciones de organismos nacional. «El bono del Ministerio de Salud todavía no lo cobramos. En enero se confirmó, pero todavía no lo depositaron (se supone que lo depositan el martes)», cuenta Silva, de buena relación con el Ministerio y la Dirección del Hospital.

«El salario en el Hospital Posadas se corrigió un poco con algunas adicionales. La función específica se extendió a todo el personal (limpieza, seguridad), el 40% para contratados y 60% para planta permanente. Aparte pasaron a planta temporaria a muchos monotributistas que cumplían con algunos requisitos (título secundario). Ahora estamos hablando para aumentarlo. Se están implementando los ingresos de baja por alta (con contrato)», fundamentó. El gremio, en cambio, define que «lo de los Municipales es terrible: Tienen un básico de $40 mil, están ganando por debajo de la canasta» básica en Morón.