Polémica por una placa por los desaparecidos en Tres de Febrero: El intendente dijo que es «ilegal» porque no pasó por el HCD

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; y el secretario de DDHH de Nación, Horacio Pietragalla, protagonizaron un fuerte cruce por la colocación de una placa que recuerda a los desaparecidos en una plaza de Santos Lugares. Para el dirigente del PRO se trata de una obra «ilegal», porque no pasó por el Concejo Deliberante. Lo acusaron de «autoritario» por mandar a destruir una base de concreto que habían levantado militantes K. Finalmente, el homenaje se realizó, aunque el debate no acabó.

«Acompañamos a los vecinos de Santos Lugares y repudiamos al intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela, que destruyó y no permite la recolocación de baldosas por la Memoria donde figuran los nombres de los desaparecidos. Más negacionista no se consigue!», sostuvo Pietragalla en cuenta de Twitter.

Y adjuntó un posteo del concejal por el Frente de Todos en Tres de Febrero Juan Debandi, quien aseguró que el intendente los «amenazó públicamente» porque «quiere impedir que recoloquen una baldosa por la memoria».

Esta decisión se tomó como parte de una resolución de Tres de Febrero que establece que se declara de «interés legislativo» la colocación de placas y baldosas por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Pero no en la Plaza Illia.

Hoy acompañamos a los vecinos de Santos Lugares y repudiamos al intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela, que destruyó una baldosas por la Memoria donde figuran los nombres de los desaparecidos, apesar que hay una resolucion que declara de interes a estas. pic.twitter.com/b2BH49sTLF — Horacio Pietragalla Corti ⭐️⭐️⭐️ (@pietragallahora) March 25, 2023

Sin una ordenanza que lo respalde o autorización municipal, intentaron colocar un monumento en la plaza de Santos Lugares. Más allá del mensaje o los contenidos, no se puede realizar una obra en el espacio público sin respaldo legal y por fuera de las instituciones municipales. pic.twitter.com/Q5j7c35UNG — Diego Valenzuela (@dievalen) March 24, 2023

«A finales del 2020, el Ejecutivo municipal nos pidió que retiremos la baldosa para remodelar la Plaza Illia de Santos Lugares. Nosotros así lo hicimos, pero les aclaramos que la misma sería recolocada. En marzo de 2022, en el marco de una reunión con el bloque de concejales de JxC, se les informó que dicha baldosa sería recolocada. Ellos quedaron en pedirle al Poder Ejecutivo un interlocutor para resolver con nosotros todas las cuestiones vinculadas. Eso nunca sucedió por parte de ellos», explicó el concejal Debandi.

«El sábado 18 de marzo procedimos a confeccionar la base para su recolocación y los empleados municipales lo destruyeron. Ahora el intendente montó una campaña mediática en nuestra contra y nos amenaza», advirtió.

Por su parte, el intendente hizo un descargo ayer a través de una serie de tweets dónde calificó de «fascista» que «alguien se sienta con más derecho que otro a hacer un monumento sin permiso y violando las instituciones».

«Más allá del mensaje o los contenidos, no se puede realizar una obra en el espacio público sin respaldo legal y por fuera de las instituciones municipales», dijo Valenzuela desde su cuenta personal de Twitter.

Además, indicó que la municipalidad procedió a retirarlo por «ser una acción autoritaria e inconsulta» y que «las plazas son de los vecinos, no de la política, sea cual fuere la causa».

Siguen intentando poner un monumento con una placa en la Plaza de Santos Lugares. No era una baldosa. Era un monolito. Independientemente del mensaje y del contenido, el camino es la ordenanza y la Municipalidad. No se puede construir un monumento en un espacio público sin pasar por las instituciones. Hoy volvieron a la carga los militantes de La Cámpora e insisten. Aviso que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. El pueblo gobierna a través de sus representantes. Están haciendo algo que es ilegal.

