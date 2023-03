Bullrich cerró encuentro de mujeres en La Matanza: «No podemos seguir con un Estado que es peso muerto para la sociedad»

La titular formal del PRO, Patricia Bullrich, desembarcó este martes en La Matanza junto con sus tres postulantes a gobernador: Néstor Grindetti (intendente de Lanús), Joaquín De La Torre (exintendente de San Miguel y actual senador bonaerense) y Javier Iguacel (intendente de Capitán Sarmiento), con quienes recorrió la fábrica de gaseosas Manaos, que nació y funciona en el populoso municipio. La jornada se cerró con un acto de “mujeres bullrichistas” en el Club Sportivo Italiano, con alrededor de mil militantes y vecinas.

“Creo que no es casualidad que hoy estemos en La Matanza, porque si cambia La Matanza, cambia la Argentina. En La Matanza gobiernan los peores desde 1983. En La Matanza hay una inmensa tristeza, no hay paz. Volvieron los narcos, y las madres tienen miedo de perder un hijo por la droga, la violencia. La vida hoy parece no valer nada. Los comerciantes saben que en cualquier momento los pueden asaltar y matar. Hay miles de familias destruidas, porque para el que gobierna, la vida no vale nada”, dijo la ex ministra.

“No podemos seguir con un Estado que es un peso muerto sobre la sociedad y que no deja crecer a nadie, que tira la clase media abajo. Hemos vuelto al medioevo. No podemos seguir con un país en este desorden y con casi un 40% de pobreza. Cada vez hay más empleo público y menos empleo privado; las empresas se van del país y las que se quedan trabajan a media máquina”, agregó.

“Nunca más nos vamos a dejar gobernar por aquellos que nos venden espejitos de colores”.



Se me abrió el corazón al ver tantas mujeres reunidas en La Matanza, buscando el camino para salir de esta crisis brutal y angustiante que vivimos.



¡Vamos con la fuerza del cambio, mujeres… pic.twitter.com/kpnH2Xilvq — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 31, 2023

Asimismo, aclaró sus dichos en una entrevista: “No estoy a favor de la tenencia libre de armas. Lo que hice cuando me preguntaron fue dar una explicación: Estados Unidos nació diferente que la Argentina, nació de abajo para arriba y siempre tuvo desconfianza de si el Estado podría tener el monopolio de la fuerza, y generar dictaduras. Por eso la Segunda Enmienda de su Constitución. En Estados Unidos pensaron más en el uso de las armas por parte de un Estado que podía volverse totalitario teniendo su monopolio, que en el uso criminal de las armas. Pero yo no estoy de acuerdo con la libre tenencia”.

“No vamos a aceptar lo que viene, porque es lo que siempre hubo. No vamos a aceptar el 39.2% de pobreza, ni la violencia narco, la inseguridad, la inflación que nos carcome y nos mata. El orden va a regir el futuro de la Argentina, siempre dentro del marco de la ley”, afirmó la presidenta de PRO Argentina. Y continuó: “Vamos a salir de la tristeza que hoy tienen los argentinos y a acompañarlos a una gran épica de cambio, a una reconstrucción del país”.

En referencia a la educación, opinó: “Hoy nos preguntamos si nuestros hijos terminarán el colegio. Estamos pensando en lo mínimo, pero tenemos que pensar en grande para lograr grandes cosas. La educación tiene que ser el pilar de la Argentina; no importa lo que cada uno quiera ser en el futuro, lo importante es que tenga las herramientas para serlo. No vamos a dejar que la educación sea un problema del Estado o de los sindicatos. Es un problema de la sociedad, de toda la comunidad”.

También destacó: “En los anuncios de televisión dicen que va a haber una hora más de clases, pero en el primer mes y un poco más, ya perdieron el 20% de clases. No lo vamos a permitir”.

Con la fuerza que caracteriza a nuestra referente Silvina Valdevenito llegó @PatoBullrich al Encuentro de Mujeres Bullrichistas pic.twitter.com/kKhcGPTD6m — #Vamos Ituzaingó! (@bullrich_ituza) March 31, 2023

Sobre el futuro, la precandidata a Presidenta sostuvo: “Como nos están dejando las cosas, los primeros meses de nuestro Gobierno van a ser durísimos, porque nos van a dejar reservas negativas, una inflación que no sabemos hasta dónde va a llegar; nos dejan un desorden total. Por eso vamos a necesitar de cada argentino, para que cada vez que nos quieran trabar el gobierno, juntos digamos que a nosotros no nos corren más”.

Asimismo, Bullrich confesó: “Les puedo asegurar que tengo una paz interior total. Al principio, me preguntaba dónde me estaba metiendo. Pero ahora estoy absolutamente convencida de qué es lo que tenemos que hacer y sé que va a haber un pueblo que va a defender de una vez por todas el país, para salir de esta decadencia. No voy a ser solamente una presidenta con coraje: vamos a ser un pueblo con coraje. No nos vamos a dejar volver a gobernar por lo que nos vendieron espejitos de colores”.

Por otro lado, en el Encuentro de Mujeres, dijo: “Se me abre el corazón al ver tantas mujeres reunidas que están buscando el camino para salir de esta crisis brutal, angustiante, que vive nuestro país. Las mujeres con firmeza, coraje y mucho corazón vamos a lograr cambiar esta Argentina decadente que nos da vergüenza. Quiero que las mujeres sean las protagonistas, que puedan contar a sus hijos y a sus nietos que vivimos tiempos duros y difíciles, pero cuando tuvimos que salir, le pusimos el pecho, y salimos a pelear. Y así, la Argentina sale adelante”.