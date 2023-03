Morón: El Municipio y la Provincia realizaron una Ronda de Negocios para empresas y pymes de la región

El Municipio de Morón y la Provincia de Buenos Aires realizaron una Ronda de Negocios de Producción Bonaerenses, a fin promover la interacción entre pymes, empresas y cooperativas. Encabezaron el acto el intendente de Morón, Lucas Ghi, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, la subsecretaria provincial de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi, y el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, Ariel Aguilar.

El encuentro tuvo lugar en la Cámara de Farmacias Bonaerenses de Morón y permitió a representantes de pymes, empresarios y productores de la región acercar sus productos a cadenas de supermercados y autoservicios con el fin de incorporarlos a nuevos canales de comercialización, incrementar sus ventas y desarrollar contactos. Participaron empresas de los rubros de alimentos, limpieza, bazar, ferretería, indumentaria, calzado y jugueterías, entre otros.

En ese marco, el jefe comunal destacó: “Esto es un trabajo en conjunto con el Ministerio de Producción de la Provincia para construir las condiciones para que haya negocios, vínculos, relación y reconocimiento entre distintos sectores de los diferentes encadenamientos productivos comerciales y que eso redunde en nuevas oportunidades. Con cada negocio que hoy se acuerda, hay más trabajo, más producción, más crecimiento y más desarrollo”.

🛒 Un encuentro en el que representantes de pymes, empresarios y productores acercaron sus productos a cadenas de supermercados y autoservicios con el fin de incorporarlos a nuevos canales de comercialización. pic.twitter.com/TAwgN5ccn1 — Lucas Ghi (@LucasGhi) March 29, 2023

Por su parte, el ministro provincial Augusto Costa expresó que: “Estas rondas para nosotros son una herramienta que tiene un impacto muy importante, porque hay muchas pymes que tienen productos que son de altísima calidad a precio competitivo y que muchísimos consumidores con gusto demandarían, pero que no se enteran que existe, no lo ven en las góndolas o no tienen el acceso a los canales de comercialización. Entonces, el camino que hay de la planta productiva a la góndola, con estos espacios se acorta”. Además resaltó que “cada empresa de Morón que pueda acceder a un público más grande para vender su producción, es un éxito porque significa una pyme que puede generar condiciones para mayor sustentabilidad, para contratar nueva gente, para tener más ingresos y para que la economía local funcione mejor”.

También, se realizó una distinción a 4 empresas que forman parte del programa Producción Bonaerense, por su compromiso y esfuerzo para lograr hitos importantes para su crecimiento comercial. Entre ellas, se encuentra la empresa local Yamaní Alimentos dedicada a la elaboración artesanal de pastas, salsas integrales y veganas. En 2022 participó de una ronda de negocios y logró ingresar como proveedor de Coto en marzo de este año.

También estuvieron presentes el representante de la Asociación de Supermercados Unidos de Argentina, Juan Vasco; el secretario de Desarrollo Productivo del Municipio, Santiago Muñiz y el director de Promoción Industrial de Morón, Andrés Capriati, entre otros.