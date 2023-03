Morón: Ghi busca destrabar una negociación con Urbaser, por la deuda, y el llamado a licitación por la recolección

El Municipio de Morón recibió de parte de la ACUMAR tres camiones que serán destinados a la gestión de residuos urbanos, en el marco de un plan de políticas ambientales. Mientras tanto, el Ejecutivo busca encausar un nuevo convenio con la empresa de la recolección Urbaser, cuyo contrato vence a mitad de año.

Ayer, el intendente, Lucas Ghi; el presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Martín Sabbatella, presentaron los nuevos móviles, adquiridos por un monto superior a los 62 millones de pesos, en el marco de los programas de cuidado ambiental de la ACUMAR, siendo que Morón integra tambiéne sa cuenca.

Se trata de un camión con caja volcadora para la recolección de poda, corte de pastos y limpieza de espacios públicos; otro que cuenta con hidrogrúa y estará destinado al levantamiento de residuos, escombros, troncos, ramas y limpieza de microbasurales. Y una tercera unidad que también cuenta con caja para realizar traslados de tierra, compost, árboles y ramas, así como también para materiales en el Ecopunto.

Las autoridades recorrieron las obras del nuevo Centro de Clasificación y Acondicionamiento de Materiales Reciclables que se construye en Castelar sur. “Morón se distingue por su política de gestión integral de residuos, que involucra y cuenta con el compromiso de la totalidad de nuestros vecinos. En ese sentido, llevamos adelante el programa Día Verde, que permite que las botellas, el papel, el aluminio, cobre o el plástico no vayan al relleno sanitario. Con esta iniciativa logramos instalar que, una vez por semana, se retire ese material reciclable que la familia acumuló para llevarlo a algunas de las dos plantas de reciclaje que tenemos. Y en poco tiempo contaremos con este tercer Ecopunto», explicaba el jefe comunal.

Durante la recorrida estuvieron el secretario de Obras y Servicios Públicos, Diego Spina; el secretario de Planificación Estratégica del municipio, Pablo Itzcovich; la secretaria general, Mariana Fasciolo; y la subsecretaria de Políticas Ambientales, María Virginia Passo.

🚛♻️ ¡NUEVOS CAMIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS!



El intendente de Morón,@LucasGhi y el presidente de @acumarriachuelo, @Sabbatella hicieron entrega de tres camiones para realizar diferentes tareas en el distrito.



🔗https://t.co/hsDc2AQgtc pic.twitter.com/3zMdXSD4Yo — Municipio de Morón (@MunicipioMoron) March 28, 2023

El contrato de Urbaser y la deuda

La recolección de residuos urbanos le genera al municipio (a los municipios del AMBA en general) el mayor gasto anual, sólo comparable con el abono de sueldos al personal municipal. El contrato con Urbaser está cerca de vencer, lo que abre una nueva discusión económica, que involucrará a éste, pero por sobre todo al próximo periodo de gestión. En diálogo con el programa Estación Central (Mpquatro radio online), Spina confirmó que todavía se está preparando el nuevo llamado a licitación, mientras se negocia con la actual empresa el costo de una prórroga y una deuda flotante superior a los mil millones de pesos.

¿Qué va a pasar con el contrato de recolección?

Estamos trabajando en los pliegos. La semana pasada estuve en San Isidro, donde no se ha podido licitar por lo oneroso del contrato. Hoy estamos pagando más de $200 millones por mes y la empresa pretende $300M. Además nos hemos quedado con una deuda que hoy asciende a más de 1000 millones por los últimos ocho meses del 2019 que no se pagó el contrato. Tenemos por un lado que resolver el contrato, que igualmente no se interrumpe de un día para el otro, queremos consolidar la deuda que recibimos en 2019 para congelarla y hacer un plan de pago, con cuotas a largo plazo. Es una negociación que hemos cerrado. Queremos llegar a un acuerdo, porque al final del contrato las empresas también tienen que indemnizar a los trabajadores. Lo discutiremos con el resto de las fuerzas. Pero estamos en plazo y con tiempo.

En tanto, consultado por la venta ambulante en la Plaza de la Cultura de Morón Norte, el funcionario no pudo adelantar qué medidas va a tomar el municipio. En febrero, Lucas Ghi había prometido anuncios «inminentes».

«Nosotros hicimos un censo y el 80% de las personas que venden en la calle no son de Morón. Pero son seres humanos. Y quienes hoy cuestionan esas realidad la han generado. En 2015 Lucas Ghi dejó una plaza frente a la Universidad de Morón. Y cuatro después nos encontramos con esto. Lo vamos a resolver con las cámaras y los actores del lugar. Vamos a dar respuesta a un problema que hemos heredado, como pasó con el hospital de Morón, que estaba desprovisto de insumos y con médicos mal pagos», dijo Spina.

Por último, el secretario bonaerense del Nuevo Encuentro, adelantó que preparan «un frente moronense» para defender la reelección de Ghi, al mismo tiempo que se encolumnan a la vicepresidenta, en su lucha judicial.

«Somos parte de un movimiento nacional que tiene una líder como es Cristina Kirchner, que está proscripta por esta banda de facinerosos que tiene el poder judicial y económico en la Argentina», dejó en claro.

«Por otra parte vamos a poner en juego la gestión. En ese sentido, va a haber un frente moronense de vecinos, comerciantes, asociaciones civiles y partidos políticos que se va a enfrentar a un grupo que ya gobernó Morón y que sabemos que a las 4 de la tarde se iban a un country y nos quedábamos en un Morón sin insumos en los hospitales, con las calles bombardeadas, un montón de cosas. Vamos a tratar de hacer prevalecer un frente moronense que lleva como candidato a Lucas, contra las otras opciones», apuntó Spina.