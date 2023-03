Además hubo un guiño para Marinucci: Gremios salieron a reclamar por su participación política en la elección 2023

En un encuentro realizado ayer en la sede de Morón del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (Soesgype) se llevó a cabo la «Normalización de la Mesa del Movimiento Nacional Sindical Peronista de Hurlinghan, ituzaingó y Morón», que encabeza el secretario seccional de la UOCRA, Oscar Rizzo.

«La mesa es el brazo político de la CGT. Esto nace en el último congreso en Obras Sanitarias y en la región somos 44 organizaciones sindicales en la Región. El movimiento obrero está decidido a participar y ser parte de las decisiones políticas. Representamos a casi 300 mil trabajadores y muchas veces deciden por nosotros. Queremos que los trabajadores estén representados en los lugares de decisiones. Para Perón éramos la columna vertebral del movimiento. Queremos ser parte de esta etapa, en las elecciones del 2023», explicó esta mañana el secretario de Acción Política de la Mesa y Tesorero del SEOCA, Víctor H. Pintos.

👉🏼 Esta tarde el compañero @vhpintos y la concejala @marinapintos, estuvieron presentes en el lanzamiento del Movimiento Nacional Sindical Peronista en Morón, que se realizó en el gremio de SOESGYPE en el distrito. pic.twitter.com/l6ezFIMnmO — FR Morón (@FR_Moron) March 29, 2023

– ¿Por qué la participación sindical no se traduce en una oferta electoral?

– Perón decía que que «cuando un peronista se cree más que otro peronista, empieza a convertirse en un oligarca». El peronismo es clasista y tiene un revolución inconclusa para que los trabajadores tengan acceso a salud, educación, igualdad salarial. Cuando se forma gobierno se olvidan del brazo político del movimiento obrero. Si no, no tenemos representantes en las cámaras, donde se discuten las condiciones laborales y se plantean reformas laborales con pensamiento libertario. Nos tocó vivir dos años de pandemia. Tenemos discusiones internas, pero no nos tenemos que confundir, porque vienen por nosotros: las obras sociales, las vacaciones, todos los derechos sociales que provocaron luchas, muertes y desapariciones.

– ¿La mesa es parte del Frente de Todos?

– Yo pertenezco al Frente Renovador y ayer recibimos la adhesión del PJ de Morón. No es querer ocupar cargos, sino volver a la identidad que nos legó Perón. Seguramente vamos a conversar con todos los sectores, pero tienen que entender que vamos a ir en defensa de nuestros referentes. Y estaremos por nuestra pertenencia en tanto mantengan un programa de gobierno… También tenemos que velar por la recuperación de nuestro país. Hay que hacer un acuerdo con los empresarios, que son generadores de la inflación. Estamos dispuestos a integrar una mesa en la que cedamos de todos los sectores y mirar para adelante. Pero el Frente de Todos es el único partido que puede llevarnos a esa Argentina que nos mostró Perón.

– ¿En Morón apoya a Ghi o habrá internas con Marinucci?

– El candidato del Frente Renovador es Martín Marinucci. Decidirá de él y de la estrategia del FdT, que excede al distrito. Estamos supeditados a un acuerdo nacional, pero por supuesto que tiene el deseo y se ha preparado (para ser intendente), con una capacidad de gestión que viene demostrando al frente de Trenes Argentinos, como también Malena Galmarini en AySA. Hoy tenemos cloacas y agua potable en Morón.