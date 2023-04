Hay dos detenidos homónimos y más reproches para Berni: Despidieron los restos del colectivero asesinado en Matanza

Familiares, amigos, vecinos y compañeros de Daniel Barrientos despidieron los restos del colectivo asesinado ayer de un disparo en el pecho durante un asalto en la localidad de Virrey del Pino (La Matanza). Mientras marchaba el cortejo fúnebre por el Metrobús de Ruta 3, la Policía detuvo a un segundo sospechoso, homónimo del primero, que es cuñado de un chofer de la línea 620 (la misma que está de paro desde la mañana del lunes) y asegura tener pruebas de que no tuvo relación alguna con el hecho.

El velatorio del colectivero de 65 años y próximo a jubilarse comenzó poco después de las 20 de anoche en la sala funeraria Nuestra Señora del Valle, ubicada en el kilómetro 20 de la ruta 3, en Gregorio de Laferrere. Allí se acercaron más de 50 colectiveros, de la 620 y de otras líneas, para acompañar los familiares y amigos de Barrientos y para expresar también su reclamo y temor de ser víctimas de la inseguridad.

Cinco colectivos acompañaron la despedida de Barrientos al cementerio de González Catán, junto con una bandera con su rostro y el de Leandro Alcaraz, asesinado en 2018 (dos de los tres choferes asesinados en La Matanza en los últimos cinco años). Antes, durante el velatorio, Daniela Barrientos, hija de la víctima, había rechazado la idea de un ajuste de cuentas y aseguró que se trató de “un hecho de inseguridad”.

Campo Santo. González Catán. Así despedían a Daniel Barrientos, el colectivero asesinado en Virrey del Pino. pic.twitter.com/YjEDC6d4rj — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) April 4, 2023

🚨En el marco del asesinato de Daniel Barrientos, el colectivero de 65 años de la línea 620 que quedó en el medio de un tiroteo en #LaMatanza detuvieron a un sospechoso de ser el autor material del disparo. El arma homicida tenía pedido de secuestro de la comisaría de El Palomar https://t.co/HrHunGzFfD pic.twitter.com/CyFMnXfvoN — Darío Albano (@albanodl) April 3, 2023

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, había puesto en duda la versión del robo. Y hasta habló de algo «armado» conforme pasaron del crimen y del linchamiento que sufrió en el piquete de la UTA.

Ante esto, la hija del colectivero aseguró que “mataron a mi papá como si nada, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie”.

También señaló que «la Matanza es bastante jodida, no hay zona que se salve. No hay recaudos, no hay manera. Mi mamá me dice que tiene miedo de salir a la mañana. Mi papá era una persona carismática, siempre te tiraba un chiste. No puede ser que todo el mundo viva con miedo. Quiero que se haga Justicia y que los culpables paguen las consecuencias».

Daniela enfatizó en que «la policía de la provincia de Buenos Aires está totalmente desamparada», que «no hay móviles, no hay logística, no hay nada». Y agregó: «No puede ser que te maten por nada. Fue un hecho de inseguridad, subieron dos ladrones, mostraron las armas, empezaron a robar y mi papá se asustó y le efectuaron el tiro en el pecho quitándole la vida”.

En la cochería se congregaron muchos compañeros y también colegas de otras líneas que se acercaron para acompañar a la familia y también apoyar el reclamo de justicia y seguridad.

«Pasó igual con la tragedia de Leandro. Ponen controles que se van diluyendo», protestó Jorge, uno de los delegados sindicales de empresa Almafuerte. «La inseguridad la sufrimos todos los días, el chofer trabaja mal y con miedo. Muchos van al psicólogo porque esta es tu fuente de trabajo. Si no podés dejarlo, estás entre la espada y la pared», agregó.

«Hay muchos que no quieren hacer ese recorrido. Es muy peligroso, pero como otros barrios también. Uno viene a trabajar y levantar gente. Daniel era una persona de bien. buen compañero, con la cultura del trabajo. Por eso estaba arriba de la unidad a pocos días de jubilarse», agregó.

#VirreydelPino Segundo detenido por el crimen del chofer Daniel Barrientos. Tiene 24 años, encontraron 2 camperas y un dni que lo compromete. Van a verificar cámaras de seguridad, testigos e irá a una rueda de reconocimiento.

Buscan a 2 prófugos

Operativo de Seguridad La Matanza pic.twitter.com/2RG89UnJdL — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) April 4, 2023

Además confirmó que hoy seguirán de paro las líneas para despedir a Barrientos. «(Mañana) va a ser un día muy dificil, muchos no van a querer ir a trabajar, otros irán con tristeza y miedo», cerró.

Dos detenidos, un perejil

En tanto, la Policía bonaerense detuvo hoy a un segundo sospechoso por el crimen de Barrientos. El arresto se produjo al cabo de varios allanamientos solicitados por el fiscal de La Matanza Gastón Duplaá, que a partir de este mediodía indagaba a Alex Gabriel Barone, de 19 años, aprehendido ayer cuando circulaba en un Chevrolet Corsa gris visto salir a alta velocidad del lugar donde apareció incendiado el Fiat Siena que habrían usado los delincuentes que concretaron el mortal asalto a la unidad 87 de la línea 620.

El segundo detenido fue identificado por fuentes policiales como Gabriel Barone, de 24 años, quien no sería pariente del joven detenido ayer, pese a los rumores policiales. El nuevo sospechoso fue apresado en Valentín Gómez y Ascasubi, en Gregorio Laferrere, a pocos metros de su domicilio, agregaron las fuentes consultadas. En las próximas horas sería indagado por los delitos de homicidio agravado criminis causae y por el uso de un arma de fuego en concurso real con robo agravado por el uso de un arma de fuego.

Familiares Alex Barone, incluida su madre y su cuñado, excompañero de Barrientos, declararon a la prensa que hay cámaras de seguridad y testigos que prueban que en la madrugada del crimen el joven detenido estaba con su novia y no en la calle. Cámaras de seguridad de su vivienda podrían confirmar la coartada familiar. El parecido de los nombres permite descreer de las primeras versiones oficiales, más allá de que hubo un supuesto reconocimiento facial del policía y de civil y de una pasajera que estuvo en el colectivo baleado.