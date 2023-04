Primera Nacional: Morón rescató un punto ante Güemes (SE) pero llegará último al clásico contra el puntero Almirante

Tras jugar casi todo el segundo tiempo con 10, Deportivo Morón rescató un punto en su visita a Güemes, en Santiago del Estero. Sin embargo, el 0 a 0 no sirve: Sigue último en el Grupo A, con 7 unidades en 10 partidos, tendrá fecha libre este fin de semana y el sábado 15 recibirá al por ahora puntero Almirante Brown.

La actitud no se negocia, dice Fabián Nardozza, pero por ahora con eso no alcanza. Tras un primer tiempo parejo y repleto de amarillas, la visita intentó salir a proponer algo más hoy. A comparación de la primera parte se adelantó unos metros en la cancha, pero no sabía como pasar la conexión de los tres pases y perdía fácilmente la pelota con un Güemes que no supo aprovechar varias contras que desnudaban los horrores defensivos que hoy en día tiene el Gallo. Los cuales se hicieron más presentes tras la expulsión de Damian Adín, el cual hizo que Morón termine de resignar totalmente la posibilidad de atacar. Ya que decidió refugiarse completamente ante un Güemes que no supo como lastimarlo y que apostaba a los centros que fueron anulados de gran forma por Ayala. Y así fue como Comesaña de un arbitraje muy irregular por la decisión de varios fallos polémicos dio por finalizado un partido muy espantoso para el espectador.

De esta forma ambos equipos se quedaron con un punto inservible para ambos. Debido a que Güemes ocupa el puesto 16 con 10 puntos. Guemes ya tiene la mente fijada en su próximo objetivo: visitar nada más y nada menos que al líder de la zona A, Almirante Brown, en Isidro Casanova el próximo sábado a las 19.00hs.

Mientras que el Gallo quedará libre y luego recibirá a Almirante, en lo que será una nueva edición del clásico del oeste y en donde intentará lograr una hazaña y vencer al único invicto que hasta el momento tiene la zona.